Het plotselinge vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing heeft de Formule 1-wereld opgeschud. Volgens Ted Kravitz en Karun Chandhok is de deur naar Ferrari echter dicht voor de voormalig teambaas, ondanks dat daar lange tijd de speculaties gingen. De Italianen hebben sinds 2008 niet meer een constructeurstitel weten te winnen en de druk op het team is dan ook groot.

Na een prachtige carrière van 20 jaar bij Red Bull, waar de Brit zes constructeurstitels en acht rijderstitels mee wist te pakken, is het nu klaar met zijn operationele rol bij het team. Hoewel hij nog wel in dienst blijft, is het de vraag wat hij nu gaat doen. Kravitz denkt dat een overstap naar het team van Ferrari in ieder geval niet aan de orde is. De aanwezigheid van Lewis Hamilton, met wie de Engelsman toch een wat gespannen relatie heeft, zou daar een belangrijke rol in spelen. "Eerder kreeg Horner al een rol bij de Italianen aangeboden, maar hij zou deze af hebben gewezen. Deze geruchten over Ferrari bleven de afgelopen tien jaar maar opduiken", zegt hij in The F1 Show. "Christian naar Ferrari. Ik denk dat een combinatie van Christian en Adrian Newey naar Ferrari een veel aantrekkelijker pakket voor Ferrari was."

Alpine

De heren denken nu dat een rol bij het team van Alpine wel een optie zou kunnen zijn. Karun Chandhok sluit zich aan wijst onder meer op de vriendschap met uitvoerend directeur Flavio Briatore, die ook een belangrijke rol zou kunnen spelen. Bovendien zou het qua afstand ook een stuk beter uitkomen voor Horner, die nu naar Enstone moet in plaats van Milton Keynes. Bij Alpine is het de laatste tijd allemaal erg onrustig geweest qua management en dus zou er behoefte zijn aan wat stabiliteit. "Ik zie hem eerder bij Alpine terechtkomen dan bij Ferrari. Hij en Flavio zijn allebei oude vrienden van Bernie Ecclestone. Bernie haalde Christian naar de Formule 1 toen Red Bull het team kocht. Hij speelde een cruciale rol bij het feit dat Christian die baan in 2005 kreeg."

Oakes

Met het vertrek van Oliver Oakes als teambaas bij Alpine na de Grand Prix van Miami, zou er zelfs een rol voor Horner weggelegd kunnen zijn. Kravitz voegt daar nog aan toe dat de aanwezigheid van veel oud-Red Bull-werknemers bij Alpine ook een overstap zou vergemakkelijken. "Alpine is ook een Brits team, Flavio is er, met een team dat op Red Bull lijkt. Sterker nog, de meeste teams in Enstone en Milton Keynes hebben zich bij elkaar aangesloten. Veel mensen in Enstone zijn ex-Red Bull en vice versa. Dat zou een veel makkelijkere optie zijn voor Horner", besluit Kravitz.