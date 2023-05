Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023 14:53 - Laatste update: 15:20

Red Bull Racing en Ferrari lijken op de achtergrond in een gevecht terecht te zijn gekomen om de diensten van Laurent Mekies. De huidig sportief directeur van Ferrari is door AlphaTauri al aangekondigd als nieuwe teambaas voor 2024. Dit lijkt achteraf wellicht een beetje enthousiast te zijn geweest.

De Italiaanse tak van Motorsport.com weet te melden dat Ferrari namelijk niet van plan is om Mekies gratis de deur uit te laten lopen. Dit komt omdat Mekies nog een doorlopend contract heeft en Ferrari wel graag wat terug wil zien voor het vertrek van de Fransman. De onderhandelingen lopen echter allesbehalve soepel, aangezien Ferrari iets specifieks wil: engineers vanuit Red Bull. Dit gerucht was al een tijdje geleden op straat gekomen, maar nu lijkt het erop dat Red Bull hier niet aan mee wil werken. Hierdoor is CEO John Elkann nu aan het schermen geslagen met het idee om geen akkoord te geven voor de overstap van Mekies naar AlphaTauri. Dit heeft hij ook aan onder meer Christian Horner duidelijk gemaakt.

Tost

De reden waarom Red Bull niet van plan is om engineers op te geven voor de komst van Mekies, kan zijn dat het gaat om AlphaTauri en niet Red Bull Racing zelf. Franz Tost, de huidige teambaas, gaat namelijk vertrekken na dit seizoen en moet dus opgevolgd gaan worden. Daarvoor heeft AlphaTauri dus Mekies op het oog. Sterker nog: het team heeft al aangekondigd in hetzelfde statement dat Mekies vanaf volgend seizoen de opvolger van Tost is. Daar waar ze wellicht dachten dat Mekies een aflopend contract had, is dit dus niet het geval. Dit geeft Ferrari de kans om wat terug te vragen tijdens onderhandelingen, maar beide partijen komen hier voorlopig nog niet uit. Deels dus omdat Red Bull niet van plan is om engineers op te geven voor de komst van Mekies.

AlphaTauri

De afgelopen periode hebben zowel Red Bull-teambaas Horner als adviseur Helmut Marko al aangegeven dat geruchten omtrent een verkoop van AlphaTauri door Red Bull niet aan de orde. Het team heeft wel geluisterd en nagedacht over een verkoop, maar als we beide heren mogen geloven gaat dit niet gebeuren. De prestaties van AlphaTauri zijn tijdens dit nieuwe tijdperk niet fantastisch geweest. Zowel in 2022 als 2023 bungelt het team vaak in de middenmoot en soms zelfs achteraan. Dit heeft er waarschijnlijk mede voor gezorgd dat Tost na dit seizoen vertrekt en Mekies zijn opvolger moet worden. Of dit ook gaat gebeuren, is nog alles behalve zeker.