Verstappen en Red Bull blazen concurrentie weg tijdens derde training in Monaco

Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023 13:30 - Laatste update: 14:01

Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco op P1 afgesloten. De Nederlander versloeg teamgenoot Sergio Pérez en Aston Martin-coureur Lance Stroll tijdens een vermakelijke vrije training en gaat zo met vertrouwen richting de belangrijke kwalificatie.

Op de vrijdag liet Verstappen weten nog niet helemaal tevreden te zijn met zijn RB19, ondanks zijn P1 tijdens de tweede vrije training. Op vrijdag waren de weersomstandigheden meer dan prima om voor de coureurs veel rondjes te rijden en data te verzamelen. Op zaterdag tijdens de derde vrije training was dit ook het geval. Er was geen wolkje aan de lucht, de zon scheen volop en de temperatuur was al vrij hoog toen de coureurs aan de laatste en belangrijke voorbereidingssessie begonnen richting de kwalificatie van zaterdagmiddag.

Probleem voor Ocon

Stroll was de eerste coureur die naar buiten ging, terwijl de rest zoals tijdens bijna elke derde vrije training tijdens de eerste twintig minuten rustig op gang kwam. Na negen minuten in de sessie moest Esteban Ocon zijn auto stilzetten in de tunnel vanwege een hydraulisch probleem, maar na een tijdje kon hij dankzij het resetten van de auto zijn weg weer vervolgen. De Fransman kon zijn auto daarna naar de pitstraat rijden. Het bleek het meest spectaculaire te zijn wat er tijdens de eerste twintig minuten van de sessie gebeurde. Pérez sloot de eerste twintig minuten af op P1 (1.14.337). In deze openingsfase was iedereen al bezig met rondjes rijden op de soft band, die populair zou zijn tijdens deze sessie vanwege het belang van de kwalificatie. Verstappen had in deze openingsfase nog geen tijd genoteerd.

Ocon has an issue and has stopped in the tunnel



He manages to get started again and returns to the pits #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/TA7UTqCeLS — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

Veel kwalificatie runs

Dit duurde echter niet heel lang, want met nog 38 minuten te gaan in de sessie was daar de eerste tijd van Verstappen. De Nederlander ging meteen naar P1 met een 1.13.794. Ook deze tijd zou echter niet lang de snelste zijn, want veel coureurs (waaronder Max zelf) zouden daar al snel overheen gaan. Het circuit werd namelijk steeds sneller. Omdat de coureurs met kwalificatie runs bezig waren gedurende de sessie en risico's namen, zouden veel coureurs ook in (licht) contact komen met de muur. Het zou vaak echter niet voor schade zorgen aan de auto's, in tegenstelling tot de muren in Monaco. Zeker Charles Leclerc klaagde tijdens de sessie veel over het feit dat de auto 'lastig te besturen' was. Met nog twintig minuten te gaan stond Verstappen met een 1.12.776 op P1, met Pérez en Sainz op P2 en P3. Het gat tussen Pérez en Sainz was toen 0.6 seconden, terwijl de Mexicaan zelf maar 0.073 achter Verstappen zat. Nyck De Vries was op P13 te vinden.

Now it's Verstappen's turn to clip the barriers, this time at Turn 1 😰#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/2sjBUnxYif — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

Hectische slotfase

Gedurende de laatste twintig minuten van de sessie werd het gat van 0.6 seconden tussen de Red Bull-coureurs en de rest van het veld wel verkleind. Iedereen zou nog een keer een vers setje soft banden gebruiken om nog eens voor een snelle ronde te gaan, wat voor veranderingen zou zorgen. Tenminste, dat was de bedoeling. De kans op snelle rondjes werd echter verpest door Kevin Magnussen. De Deen ging eerst rechtdoor bij bocht 1 en viel vervolgens stil vlak voor de tunnel dankzij het verlies van vermogen. Daardoor was er gedurende de slotfase bijna vijf minuten een gele vlag en zelfs een virtual safety car. Met nog zes minuten te gaan was de baan weer vrij en konden de coureurs nog even proberen hun tijd te verbeteren. Dit duurde echter ook niet lang, want met nog vijf minuten te gaan zette Lewis Hamilton zijn auto in de muur bij bocht vijf. Daardoor kwam er een rode vlag en was de sessie ten einde. Verstappen sloot de sessie af op P1, voor Pérez, Stroll, Sainz en Lando Norris. De Vries eindigde op P20.