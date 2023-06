Jeen Grievink

Max Verstappen krijgt - op z'n zachtst gezegd - de wind van voren in een LinkedIn-bericht van Rutger Bregman, schrijver en opiniemaker bij de Correspondent. Met de Grand Prix van Monaco net achter de rug, vindt Bregman het een mooi moment om nog eens aan te stippen waarom Verstappen ook alweer in Monaco woont en refereert hierbij aan een artikel van De Volkskrant.

Eerder vandaag schreven wij over het stuk uit De Volkskrant, waarin uiteen werd gezet hoeveel belasting de Nederlandse staat misloopt aan topsporters als Verstappen, die sinds ze goed geld verdienen zijn verkast naar het buitenland. Bregman kan het maar moeilijk verkroppen dat Verstappen de belasting in zijn thuisland omzeilt en haalt daarom in een LinkedIn-bericht hard uit richting de Nederlandse Formule 1-coureur. "Wat mij betreft stoppen we ook met juichen voor dit soort lui", zo schrijft hij onder meer. Maar dat is nog maar het topje van de 'frustratie-ijsberg'.

Verstappen draagt "niks, nada, noppes" bij

Verstappen verdient momenteel zo'n - pak 'm beet - 64 miljoen euro per jaar. Maar geen enkele euro hiervan sijpelt door naar de staatskassen van België en Nederland, de landen die hem in zijn jeugd hebben gefaciliteerd. "Van de 64 miljoen euro die Verstappen dit jaar verdient, draagt hij 0 euro bij aan onderwijs en zorg, politie en brandweer. Helemaal niks", zo klinkt het uit de pen van Bregman, die zijn frustraties niet onder stoelen of banken steekt. De Correspondent-schrijver vindt het alles behalve eerlijk. "Zelf profiteerde Verstappen van het publieke betaalde onderwijs op bassischool De Boomgaard in Maaseik en de middelbare school Trevianum in Sittard. Maar zijn eigen bijdrage aan de scholen van Nederland en België? Niks, nada, noppes."

Niemand durft Verstappen waarheid te vertellen

Verstappen draagt de Nederlandse nationaliteit en rijdt ook onder deze vlag in de Formule 1, maar daar snapt Bregman niets van. "Hoe presteert zo iemand het om met een Nederlandse vlag in zijn handen feest te vieren? Misschien omdat niemand in zijn omgeving hem de waarheid durft te vertellen. Vorig jaar werd deze genaamde 'held' zelfs benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau - het lintje en de ceremonie werden gefinancierd door hen die wél netjes hun belasting betalen", zo foetert de 35-jarige opiniemaker uit Westerschouwen.

Bregman wil dat men stopt met "juichen voor dit soort lui"

Maar daar stopt de tirade van Bregman nog niet. Volgens hem werkt Verstappen enkel en alleen voor zichzelf en kunnen we daarom ook wel stoppen met het juichen voor zijn prestaties op de baan. "Stel je voor dat een graaiende bankier met een Nederlandse vlag op de Zuidas zou rondrennen. Het land zou te klein zijn. Wat mij betreft stoppen we ook met het juichen voor dit soort lui. Mensen als Verstappen werken namelijk niet voor hun land. Ze werken alleen maar voor zichzelf", zo sluit Bregman af.