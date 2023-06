Jeen Grievink

Daags na de Grand Prix van Monaco komt De Volkskrant met een artikel over topsporters die wonen in dit belastingparadijs. In het stuk wordt groots ingezoomd op Max Verstappen, die met zijn inkomen van zo'n 64 miljoen euro per jaar de best verdienende Nederlandse sporter is. Maar daar merkt de Nederlandse Staat niets van in haar schatkist.

Verstappen verhuisde op zijn 18e, kort na zijn debuut in de Formule 1, naar Monaco. Naar eigen zeggen niet vanwege het gunstige belastingtarief, maar omdat hij in het Prinsdom meer zichzelf kan zijn. "Eerlijk gezegd denk ik dat ik meer mezelf kan zijn in Monaco dan in Amsterdam", zo zei Verstappen ooit. Hij wordt niet graag herkend en houdt zich waar het kan graag in de luwte. Toch kan menigeen zich niet aan de indruk onttrekken dat Verstappen ook zeker vanwege het belastingstelsel is verhuisd naar Monaco. In de dwergenstaat betaal je namelijk 0 procent belasting over je inkomen, terwijl dat tarief in Nederland is vastgesteld op 49,5 procent.

Verstappen betaalt in Monaco welgeteld 0 procent belasting

Met een jaarinkomen van om en nabij de 64 miljoen euro, kun je je zo voorstellen dat Verstappen niet graag bijna de helft van dit gigantische bedrag van ziet verdampen aan belastingen. 'In Nederland is het toptarief in de inkomstenbelasting 49,5 procent - In België, waar Verstappen tot zijn 18e woonde, is het 50 procent. Maar in Monaco betalen sinds 1963 alleen Franse staatsburgers inkomstenbelasting. De Limburger hoeft dat dus niet en doet dat al bijna acht jaar niet', zo valt te lezen in het stuk van De Volkskrant. En dat doet de Nederlandse schatkist pijn. Want Verstappen rijdt immers wel met de Nederlandse vlag en draagt de Nederlandse nationaliteit, maar betaalt hier geen belasting.

Nederlandse staatskas loopt ruim 200 miljoen euro mis

'Blijft Verstappen tot 2028 in Monaco gevestigd, dan loopt zijn belastingvoordeel over 13 jaar op tot minstens 200 miljoen euro', zo berekende de krant. 'Door deze belastingontwijking, niet te verwarren met het illegale belastingontduiking, lopen de thuislanden van alle in Monaco gevestigde sporters honderden miljoenen euro's aan inkomsten mis. Is dit moreel acceptabel gedrag? Die vraag speelt kennelijk niet onder de topsportmiljonairs. De verhuizing is legaal en goed voorbeeld doet volgen. Als hij het doet, lijkt de gedachte, waarom ik dan niet?'