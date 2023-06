Jeen Grievink

Sergio Pérez crashte zijn RB19 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco en het wegtakelen van zijn auto gaf fotografen de gelegenheid de vloer haarfijn op beeld vast te leggen. Deze foto's hebben inmiddels ook de inbox van Mercedes bereikt en zij gaan kijken of ze er iets mee kunnen. Dit bevestigt technisch directeur James Allison.

De crash van Pérez in Q1 van de kwalificatie werd een dubbele domper voor Red Bull Racing. Niet alleen zagen zij hoe hun coureur op zondag vanaf de twintigste positie moest starten, maar de vloer van de RB19 is nu ook bij alle concurrenten bekend. De auto van Pérez moest na de crash namelijk door een hijskraan worden weggehaald en hierdoor was de onderkant van de auto langere tijd zichtbaar voor concurrenten en fotografen. De vloer werd massaal op de gevoelige plaat vastgelegd, ook door Mercedes. Zelfs Lewis Hamilton erkende foto's van de vloer van de RB19 op zijn telefoon te hebben staan. Het kan erg nuttig zijn, zo zegt Allison.

Fotografen van teams op strategische delen circuit

Op de vraag of teams veel kunnen leren van foto's van andere auto's die met een hijskraan door de lucht zweven, erkent Allison dat dat zeker koren op de molen is voor concurrenten. "Het trekt zeker altijd veel belangstelling", zo zegt hij. "Er wordt veel rondgelopen door cameramannen van teams omdat we niet alleen willen vertrouwen op de televisiebeelden, die vaak een te lage resolutie hebben en daardoor niet bruikbaar zijn." Volgens Allison staan er op ieder gevaarlijk punt van een circuit wel fotografen van teams. "De fotografen staan op strategische delen van de baan waar er een kans bestaat dat de hijskraan eventueel in actie moet komen, en daar schieten ze dan massaal foto's."

Mercedes ontving "mooi bulk aan foto's" van de Red Bull

De vloer van de RB19 staat dan ook haarfijn op beeld en daar wil Mercedes proberen haar voordeel mee te doen. "Ja, we kregen een mooie bulk aan foto's van de Red Bull en dat is altijd goed voor onze aerodynamici om te kijken of we er details uit kunnen halen die van belang zijn voor ons lopende testprogramma", aldus Allison. Mercedes zag zelf ook een auto door de lucht gaan in Monaco, maar daar maakt men zich niet zo druk om. De vloer van de RB19 is vanwege de dominantie van de auto immers veel interessanter dan die van de W14.