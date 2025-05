Olav Mol verbaasde zich afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Monaco over de manier waarop de race-engineer van Lewis Hamilton bij Ferrari, Riccardo Adami, informatie doorgaf en na de race in Monaco zelfs niet meer besloot te antwoorden op zijn vraag.

Mol is bij de Stamtafel van Ziggo Sport kritisch op de engineer van Hamilton, die volgens de Nederlander simpelweg niet duidelijk genoeg was. "Het is ongelofelijk. Het blijft echt heel bijzonder dat je als coureur moet zeggen: je geeft geen antwoord op mijn vraag." Hamilton heeft dit seizoen al vaker in de clinch gelegen met zijn engineer, waarbij het inmiddels wel duidelijk is dat de manier van communiceren nog niet goed op elkaar afgestemd is.

'Hamilton kreeg geen reactie van engineer'

Mol heeft de hele boardradio van na de race geluisterd en concludeerde dat Adami gewoon niet meer besloot te antwoorden nadat Hamilton over de finishlijn was gekomen. "Wat nóg grappiger is, is dat Lewis het team na de race nog bedankte voor het repareren van de auto. Toen bleef het even stil, en daarna zei hij: Ben je boos op mij? Ik heb een clip gezien van drie minuten. Er komt geen antwoord meer vanuit Ferrari in de uitloopronde."

