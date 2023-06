Vincent Bruins

Nico Hülkenberg maakte tijdens de Grand Prix van Monaco een geweldige start mee. De Duitser moest het echter bekopen met een tijdstraf van vijf seconden voor een botsing met de Williams van Logan Sargeant. Guenther Steiner, de teambaas van Haas, snapt de straf van Hülkenberg nog steeds niet.

Hülkenberg ving de race op de straten van Monte Carlo aan vanaf P18, maar maakte in de openingsronde vier plaatsen goed. Mede vanwege de straf zou hij uiteindelijk terugvallen om als zeventiende geklasseerd te worden. Steiner roept de FIA op om professionals in te huren bij de wedstrijdleiding.

Geen botsing tussen Hülkenberg en Sargeant

"Dat is een goede vraag," antwoordde Steiner tegenover de aanwezig media waaronder GPFans op de vraag waarvoor Hülkenberg werd bestraft in Monaco. "Ik probeer erachter te komen, want niemand kan het mij uitleggen! Ik heb net naar de foto gekeken en Nico zit aan de binnenkant en ligt in feite voor hem, en duikt de bocht in, maar ik zie geen botsing. Een botsing is als ze elkaar toch raken? Dat is de definitie. Ik probeer het nog steeds uitgelegd te krijgen, want volgens mij was het compleet verkeerd. Het is de eerste ronde, er was geen botsing. Moeten we er dan een parade van maken? Het is namelijk Monte Carlo, dus als je dit niet doet... [dan haal je niet in]. Er zijn anderen die elkaar tijdens de race raken en zij krijgen slechts een waarschuwing. Dus ik vind het erg inconsequent."

Leken bij wedstrijdleiding

"Elke professionele sport heeft professionals als scheidsrechters," vervolgde de 58-jarige uit Tirol. "F1 is een van de grootste sporten ter wereld en we hebben nog steeds leken die beslissen over het lot van mensen die miljoenen in hun carrières investeren. Er zijn altijd discussies, omdat er geen consistentie is. Ik wil niet een specifiek iemand de schuld geven, maar als het niet de hele tijd dezelfde personen zijn... Daar is het nu tijd voor denk ik. We hebben het er al jaren en jaren over, en we komen hier altijd op terug. Elke andere sport heeft professionele wedstrijdleiders, zoals NASCAR en IndyCar, en hoe vaak hoor je daar over problemen met stewards of beslissingen van de wedstrijdleiding? Zeer zelden. Maar zij doen het dan ook compleet anders. Daar werken mensen fulltime."