Haas kwam tijdens de Formule 1 Grand Prix van Australië met beide auto's in de punten terecht, voor het eerst in bijna twee jaar tijd. Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en teambaas Ayao Komatsu zijn dan ook opgetogen over de verbeteringen.

De Amerikaanse renstal streed vorig jaar lange tijd om de zevende positie in het constructeurskampioenschap, maar door een slechte tweede helft van het seizoen, waarin alleen Magnussen één mager puntje wist te scoren in Singapore, zakte Haas terug naar de laatste plek. Het ziet er voor 2024 al wat rooskleuriger uit na de eerste drie races. Hülkenberg wist in de top 10 te eindigen in Saoedi-Arabië, mede dankzij de pitstopstrategie en het verdedigingswerk van Magnussen. De Duitser werd vervolgens negende op het Albert Park Circuit voor zijn ploegmaat. Voor het eerst sinds Mick Schumacher en Magnussen zesde en achtste werden in Oostenrijk in 2022, scoorde Haas een dubbele puntenfinish.

Betere racepace dan kwalificatiepace

Volgens Magnussen was het resultaat voor Haas te danken aan "wederom geweldig teamwork," zo vertelde de 31-jarige uit Roskilde tegenover de aanwezige media na de race in Melbourne. "De Virtual Safety Car hielp mij niet, maar aan de andere kant hielp het Nico wel, zodat we hem terug in de strijd konden krijgen en het is fantastisch om dan drie punten te verdienen. Het is heel bemoedigend en een andere manier van racen. Vorig jaar werden we op de dag van de race wakker, wetende dat het niet goed zou gaan. Tegenwoordig worden we wakker, wetende dat we de kans hebben om mee te kunnen doen in het gevecht, en dat was waar. We zijn sterker qua racepace dan kwalificatiepace en we moeten gewoon verder die kant op gaan." Hülkenberg sluit zich daar bij aan en voegde toe: "Dat is anders dan hoe het vorig jaar was, maar het is wel praktisch om het verkeerd om te hebben."

Niet perfect, maar toch briljant

Komatsu legde uit: "Na de kwalificatie zei ik dat we verwachtten om een betere racepace te hebben, maar om een dubbele puntenfinish te scoren was nog beter dan verwacht. Dat laat maar zien dat je [de racepace] wel echt nodig hebt. Je moet alles perfect doen om ertoe in staat te zijn die laatste mogelijke posities te pakken. Al ging het niet perfect, want er zijn nog wat dingetjes waarin we kunnen verbeteren, maar over het algemeen ben ik blij voor het team. Beide coureurs reden een briljante race, en de pitcrew, op de kritieke momenten, presteerde zo goed dat ze ervoor zorgden dat onze coureurs voor de concurrentie terechtkwam," aldus de teambaas.

