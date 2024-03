Het Formule 1-circus strijkt aankomende week neer in Japan voor de vierde Grand Prix van het seizoen. Aston Martin zal dan al haar derde upgrade meenemen en een groter pakket zit zelfs al in de pijplijn.

Aston Martin maakte in 2023 een enorme stap vooruit door 8 podiums te pakken met Fernando Alonso en vijfde te worden in het constructeurskampioenschap, nadat ze in hun eerste twee seizoenen genoegen moesten nemen met de zevende positie in de eindstand. De renstal met de groene bolide was vooral aan het begin van vorig seizoen sterk, voordat Ferrari, Mercedes en McLaren hun voorbijstaken. Terwijl Ferrari het gat dicht naar Red Bull, vecht Aston Martin weer met McLaren en Mercedes. Na drie puntenfinishes van Alonso en twee puntenfinishes van Lance Stroll liggen ze vijfde in de puntenstand, maar een podiumresultaat hebben ze nog niet binnengesleept.

Derde upgrade in vierde race

Teambaas Mike Krack waarschuwde voor 2024 al dat Aston Martin niet zo sterk zou beginnen als in het voorgaande jaar, maar dat het Britse team juist door het seizoen heen vooruitgang wil boeken. Dat begon na de seizoensopener in Bahrein al direct met de Grand Prix van Saoedi-Arabië, toen Aston Martin een nieuwe achtervleugel meenam. In Australië kwam daar nog eens een aangepaste voorvleugel bij. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport neemt Aston Martin meer nieuwe onderdelen mee naar Japan om te werken aan de balans van de auto om daarmee de bandenslijtage te verminderen. Het team lijkt de zwakke punten van de AMR24 al goed te begrijpen en heeft naar verluidt nog een groot upgradepakket in de pijplijn zitten voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Aston Martin hoopt hiermee over anderhalve maand McLaren en Mercedes voorbij te steken en dichterbij Red Bull en Ferrari te komen.

