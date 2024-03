Ferrari lijkt niet het enige team te zijn dat interesse heeft in Red Bull Racing-ontwerper Adrian Newey, nu de onzekerheid rondom het dominante team in F1 groter is dan ooit. Ook Aston Martin heeft interesse en zou zelfs al een aanbieding hebben gedaan.

Dit weet Motorsport.com vrijdag te melden. Lawrence Stroll, eigenaar van het F1-team Aston Martin, zou in Djedda tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië een lucratief contract bij Newey neer hebben gelegd. Dat de vader van Lance Stroll ambitieus is, is de afgelopen jaren al duidelijk geworden. Met onder meer een nieuwe fabriek en hoofdkwartier heeft Aston Martin hun ambitie kracht bijgezet. Newey moet het volgende puzzelstukje worden richting een kampioenschap in F1.

Aston Martin maakt stappen

Zeker in 2023 heeft het team de stap weten te zetten van een middenmoter naar het team dat achter de vier sterkste teams stabiel in de top tien reed. In 2024 is de volgende stap nog niet echt gezet, want Red Bull Racing, Ferrari, McLaren en Mercedes zijn duidelijk sneller op zaterdag en vooral zondag dan het team van Fernando Alonso en Stroll. Newey zou vanaf 2026 de auto van Aston Martin op zo'n niveau moeten krijgen dat het team mee kan doen met de voorste vier, terwijl het ook een rol zal spelen dat Aston Martin interesse heeft in Max Verstappen mocht hij zijn clausule in zijn contract wegens omstandigheden kunnen gebruiken om te vertrekken bij Red Bull. De aanwezigheid van Newey bij Aston Martin zou dan helpen.

Ferrari heeft concurrentie

Ferrari heeft dus concurrentie gekregen van Aston Martin. Het is geen geheim dat Ferrari al meerdere keren heeft geprobeerd om Newey naar Ferrari te halen, zowel voor als tijdens zijn tijd bij Red Bull Racing. Nooit slaagde het Italiaanse team erin om Newey te overtuigen, vooral omdat hij bij Red Bull Racing op zijn plek zat. Ferrari, maar ook Aston Martin, lijken te geloven dat dit gezien de geruchten omtrent beschuldigingen aan het adres van Red Bull-teambaas Christian Horner nu minder het geval is en ze een kans maken.

