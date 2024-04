Adrian Newey zal naar verluidt Red Bull Racing verlaten in de nasleep van de situatie rondom teambaas Christian Horner. Het zou gaan om een persoonlijke en niet een zakelijke beslissing. De medewerkster die een klacht had ingediend, bleek niet alleen de persoonlijke assistent te zijn van Horner, maar ook van Newey.

Het rumoer bij de energiedrankfabrikant begon toen Horner werd onderzocht na beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een onafhankelijk onderzoek dat de gehele maand februari duurde, werd de klacht afgewezen door Red Bull GmbH. Een dag na dat besluit werden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega via een anonieme e-mail gelekt en deze gingen de Formule 1-paddock in Bahrein rond. Het gevolg van de machtsstrijd bij Red Bull is niet alleen dat Max Verstappen mogelijk de overstap gaat maken naar Mercedes, maar naar verluidt ook het verlies van de hoofdontwerper en technisch directeur bij de Oostenrijkse renstal.

Persoonlijke beslissing

De doorgaans goed geïnformeerde bronnen van Auto Motor und Sport en de BBC wisten namelijk eerder deze week te melden dat Newey binnenkort zijn ontslag zou indienen. Het is nog niet bekend of de 65-jarige Brit zich bij een ander team, zoals Aston Martin, Ferrari of Mercedes, zal voegen of dat hij met pensioen gaat. Vanwege het feit dat het contract van Newey bij Red Bull loopt tot eind 2025 en vanwege regels rondom het zogeheten gardening leave, zou het kunnen zijn dat hij pas vanaf 2027 bij een nieuwe werkgever aan de slag mag gaan.

Mark Hughes, de ervaren F1-journalist en -analist van onder andere Motor Sport-magazine, Sky Sports F1, The Race en ook de Formule 1 zelf, kon onthullen dat als Newey vertrekt, dat het zou gaan om een persoonlijke beslissing en niet om een zakelijke beslissing. De medewerkster die de klacht tegen Horner had ingediend, was niet alleen de persoonlijke assistent van de teambaas, maar ook die van Newey. Het mogelijke vertrek van Newey kan naar verluidt de kans vergroten dat Horners rol als teambaas bij Red Bull gevaar loopt. Het Oostenrijkse management zou het hem dan namelijk kwalijk kunnen nemen dat ze het meesterbrein achter zoveel dominante F1-bolides door deze situatie zijn kwijtgeraakt.

