Max Verstappen gaat naar verluidt in gesprek met het Mercedes F1-team om te praten over een mogelijke overstap. Zou de drievoudig wereldkampioen Red Bull Racing verlaten, dan lijkt hij er bij de Zilverpijlen financieel gezien flink op vooruit te gaan.

We hebben er inmiddels vijf Grands Prix opzitten in het Formule 1-seizoen van 2024, maar de rommelingen bij Red Bull die in februari naar boven kwamen, zijn nog steeds niet bedaard. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega en na een onafhankelijk onderzoek wees Red Bull GmbH de klacht af, maar vervolgens lekten er vermeende Whatsapp-foto's van de gesprekken. De medewerkster heeft ook een officiële klacht ingediend bij de FIA en het beroep dat ze heeft ingediend wordt behandeld door de King's Council in het Verenigd Koninkrijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Verstappen beslist na Miami over overstap naar Mercedes, wil Newey en Marko meenemen'

Newey verlaat mogelijk Red Bull

Adrian Newey, de hoofdontwerper en technisch directeur (CTO) van Red Bull Racing, wil zich niet bezighouden met het gedoe op de achtergrond en de politiek eromheen. De 65-jarige Brit wil gewoon in vrede het werk kunnen uitvoeren waar hij zo gepassioneerd over is. Newey was voor zijn tijd bij Red Bull actief bij McLaren, maar verliet het team uit Woking juist vanwege politieke spelletjes. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde bronnen van Auto Motor und Sport en de BBC zal hij binnenkort zijn ontslag bij de energiedrankfabrikant indienen. Dan zal Red Bull het dus zonder het brein achter zoveel dominante F1-bolides moeten doen. Max Verstappen zou gebruik kunnen maken van Newey's mogelijke zet om te stoppen bij zijn huidige werkgever door ook Red Bull te verlaten.

OOK INTERESSANT: 'Ferrari in vergevorderde gesprekken met Newey, contractvoorwaarden liggen klaar'

Na Miami om de tafel

Verstappen heeft een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028, maar daar zou een clausule in staan dat hij eerder mag vertrekken als er grote veranderingen zijn aan de top van het team. Hij wordt nu gelinkt aan Mercedes en volgens F1-Insider zullen manager Raymond Vermeulen, vader Jos Verstappen en Max zelf na de Grand Prix van Miami om de tafel zitten met Mercedes-Benz-voorzitter Ola Källenius, INEOS-CEO Jim Ratcliffe en Mercedes F1-teambaas Toto Wolff. De drie eigenaren van de Duitse renstal zouden in totaal 150 miljoen euro per jaar aan kunnen bieden aan Verstappen. Het salaris van Lewis Hamilton, die na dit jaar naar Ferrari vertrekt, komt vrij en daarnaast zou er een extra 100 miljoen euro beschikbaar komen uit de winst die het team afgelopen seizoen boekte.

OOK INTERESSANT: Mercedes onthult upgradepakket voor W15: "Dag kan niet snel genoeg komen"

Megadeal

Naar verluidt gaat het om een contract voor de lange termijn waarbij Verstappen de kans zou krijgen om ambassadeur van het merk te worden tot en met het eind van zijn carrière. Daarnaast zou Mercedes ook Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko, aan wie Verstappen loyaal is, willen binnenhalen om de Limburger verder te overtuigen de deal aan te nemen. Als hij 150 miljoen euro per jaar aangeboden krijgt van Mercedes, dan zal dat contract van Verstappen aanzienlijk meer waard zijn dan dat van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou bij de Zilverpijlen iets meer dan 50 miljoen euro per jaar verdienen.

Gerelateerd