Max Verstappen wist zondag tijdens de Grand Prix van Miami tweede te worden en na afloop van de race was het natuurlijk tijd voor de Cool Down Room, waar we regelmatig mooie gesprekken en uitspraken horen. Dit keer was het de Nederlander die Williams een veeg uit de pan gaf na de crash van Logan Sargeant.

Eind maart baarde het team van Williams behoorlijk opzien tijdens de Grand Prix van Australië. Aan het begin van het weekend was het Alex Albon die met een crash in VT1 voor problemen zorgde bij het team van James Vowles. Plotseling bleek namelijk dat het team niet over een reservechassis beschikte in Melbourne en dus ontstond er een probleem: slechts één auto kon deelnemen aan de derde race van het seizoen. Logischerwijs zou dat Albon - die zelf zijn bolide dus in de prak reed - moeten zijn.

Verstappen eerder al kritisch

Toch besloot de Britse formatie om niet Albon, maar Sargeant aan de kant te houden. Een beslissing die tegen het zere been van veel fans bleek te zijn, daar de Amerikaan helemaal niks van doen had met het stuk rijden van het chassis. Desalniettemin ging het chassis van Sargeant naar Albon en moest de jonge coureur dus noodgedwongen aan de kant zitten. Iets waar ook Verstappen zich destijds over uitsprak: Dat is natuurlijk klote voor Logan. Ik snap het team dat ze die beslissing hebben gemaakt vanuit het prestatieaspect. Maar het is niet fijn. Ik had mijn auto in zo'n geval niet afgestaan. Al helemaal niet in mijn positie. Dan had ik nu al in het vliegtuig gezeten. Als dat zou gebeuren dan zou ik eerst mijn eigen auto ook platrijden, dan kan helemaal niemand er meer in rijden."

Rake opmerking

De drievoudig wereldkampioen, die zoals altijd overal vrij uitgesproken over is, kon het enkele weten later in de Cool Down Room in Miami liet laten om tóch nog een keer een sneer uit te delen naar aanleiding van de hele soap. Verstappen zag samen met Charles Leclerc en racewinnaar Lando Norris hoe Sargeant samen met Kevin Magnussen een gevecht had en uiteindelijk crashte, zijn eerste uitvalbeurt dit seizoen. "Ze hebben nu tenminste wel een reservechassis, toch?", zo klinkt de grap van Verstappen, die ook op het internet op een hoop waardering kan rekenen.

