Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam geschreven. Hij leek halverwege nog oppermachtig, maar in de slotfase moest de Red Bull-coureur nog een aanval van Lando Norris zien af te slaan.

Verstappen maakte een lastige vrijdag mee op Imola en het leek alsof de McLarens en de Ferrari's dan eindelijk de overhand hadden op de Red Bulls. De Limburger reageerde echter door pole position te pakken op de zaterdag. Hij maakte een prima start mee en behield de leiding. Ook de pitstop van de mediums naar de harde compound verliep zonder problemen. Norris kon echter meer pushen op zijn banden en maakte het nog lastig voor Verstappen. Uiteindelijk was het gat slechts 0.725 seconden. Het is een tweede overwinning voor Verstappen vandaag, want hij won ook al de 24 Uur van de Nürburgring-simrace.

Kon geen foutje veroorloven

"Ik moest de hele race pushen om te kunnen winnen," vertelde Verstappen tegenover Vicky Piria tijdens de traditionele top 3-interviews. "We waren vrij sterk op de mediumbanden, maar de harde banden waren moeilijker om te managen. Zeker in de laatste tien à vijftien ronden had ik geen grip meer. Ik was echt veel aan het glijden. Ik zag Lando steeds dichterbij komen, dus de laatste tien ronden heb ik vol gas gepusht, maar dat is zo lastig wanneer je daar niet meer de banden voor hebt. Ik kon het me niet veroorloven om een foutje te maken en gelukkig hebben we dat ook niet gemaakt. Ik ben natuurlijk hartstikke blij om hier vandaag te winnen."

Achterstand

De kampioenschapsleider legde verder uit dat het misschien zo lastig was op de harde band, omdat ze door de balansproblemen tijdens de vrije trainingen een achterstand qua informatie hadden opgelopen. "Als je kijkt naar hoe we het weekend begonnen vergeleken met waar we nu staan, dan kunnen we ontzettend tevreden zijn met de pole en de overwinning," zo sloot Verstappen af."

