Eerste zege voor Verstappen is binnen: Team Redline wint virtuele 24 uur van Nürburgring

Max Verstappen was in Imola bezig met twee races. De belangrijkste is toch wel de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar Team Redline kan inmiddels ook meedelen dat de 24 uur van de Nürburgring is gewonnen.

De Nederlander vertelde voorafgaand aan het weekend in Imola al dat hij aan twee wedstrijden zou gaan beginnen. Na afloop van de kwalificatie was Verstappen dan ook op de stream te zien voor de virtuele race. Tijdens de drivers parade vertelde de Limburger dat hij overigens nog genoeg slaap heeft gepakt, zodat de hoofdrace op zondag niet in gevaar komt.

Winst

De Grand Prix van Emilia-Romagna is zojuist van start gegaan, maar de eerste overwinning heeft de Nederlander al te pakken. Team Redline meldt namelijk dat de 24 uurs-race is gewonnen.

𝗧𝗛𝗘𝗬'𝗩𝗘 𝗢𝗡𝗟𝗬 𝗚𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗗𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗧!! 😍 Winners of the Nürburgring 24 hours. Amazing performance from our drivers 👏🏆@BMWMotorsport #bmwm4gt3 pic.twitter.com/Vk6uAgbNdl — Team Redline (@TeamRedlineSim) May 19, 2024

