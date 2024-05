Norris wordt geïnterviewd door Verstappen: "Had gehoopt dat jij er niet zou zijn"

Max Verstappen kaapte gisteren pole position weg voor de neus van McLaren en daar was Lando Norris niet blij mee, zo verklaarde hij na afloop in gesprek met de Red Bull-coureur. Verstappen greep de microfoon en nam een klein interview af met zijn Britse vriend. "Ik had een soort van gehoopt dat jij er niet zou zijn", zo zegt Norris, doelend op de pole-tijd van Verstappen.

McLaren ziet er vooralsnog erg sterk uit in Imola, maar toch moest men - wellicht ietwat tegen de verwachtingen in - Verstappen voor zich dulden tijdens de kwalificatie. Red Bull leek haar zaakjes nog niet helemaal voor elkaar te hebben, maar tijdens de kwalificatie stond Verstappen er plots toch. Met een minimaal verschil kaapte hij pole position weg voor de neus van Oscar Piastri en Norris. Na afloop van de kwalificatie liep Verstappen door de paddock en nam hij een klein interview af met Norris, dat vervolgens te zien was op het Instagram-kanaal van beide teams. De Brit gaf aan dat hij hoopte dat Verstappen er niet bij zou zitten vandaag, maar spreekt desondanks van een "goede" kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Norris hoopte dat Verstappen "er niet zou zijn"

"Hoe was jouw kwalificatie? Wil je er iets over zeggen?", zo begint Verstappen - al lopend door de paddock - zijn interview met Norris. "Ja, die van mij was goed. Ik hoopte een soort van dat dat jij er niet zou zijn", zo klonk het antwoord van de McLaren-coureur. Verstappen reageerde glimlachend: "Ik kan niet verdwijnen, nog niet." Norris had dat graag anders gezien. "Ik had gehoopt van wel, maar goed gedaan." Vervolgens sneed Verstappen een compleet ander onderwerp aan en wilde hij van Norris weten of ze nog gingen padellen volgende week. "Ja, zal ik alvast wat boeken?", zo klonk het antwoord van Norris, die overigens ook wel zin had om een potje te golfen.

LEES MEER: Regeerakkoord rechts kabinet heeft invloed op Nederlandse F1-fans: dit moet je weten

Golfen niet weggelegd voor Verstappen

Maar dat golfen, dat zag Verstappen niet zo zitten. "Ik kan jou golf caddy wel besturen", klonk het uit de mond van de regerend wereldkampioen. "Want ik kan geen bal raken. Maar ik zal er zijn voor de drankjes!" En daar eindigde het mini-interview van Verstappen met Norris, die al lachend hun eigen weg gingen in de paddock. De desbetreffende video kun je hieronder bekijken.

Gerelateerd