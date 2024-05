Lando Norris moest tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, maar veel scheelde het niet. In de cooldown room legt de McLaren-coureur uit dat hij eventjes valse hoop had gekregen.

Verstappen pakte vrij onverwachts de pole position op het circuit in Imola na constante balansproblemen met de Red Bull op de vrijdag. In de eerste helft van de wedstrijd leek het de typische, relatief comfortabele overwinning te worden voor de regerend wereldkampioen, totdat de stint op de harde banden aanbrak. Norris zat op een gegeven moment bijna acht seconden achter Verstappen en was vooral bezig met Charles Leclerc die in zijn spiegels zat. Verstappen had echter nauwelijks nog grip in de slotfase en Norris was ontzettend hard aan het pushen om het gat dicht te rijden. Uiteindelijk won de Nederlander wel, maar zijn voorsprong was slechts zeven tienden van een seconde bij het vallen van de vlag.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen kon zich geen fout veroorloven in strijd met Norris: "Had laatste tien ronden geen grip"

Verwarring over foutje

In de cooldown room kunnen de beste drie coureurs even bijkomen voordat ze het podium opgaan en dan wordt altijd even de race besproken - de Max Verstappen-podcast wordt het ook nog wel eens genoemd.

Verstappen had het met Leclerc over de startposities aan de linkerkant van de baan: "Ik weet niet of de linkerkant nou de beste kant is voor P1 en P3 op dit circuit. Je staat dan op zo'n rare hoek". Leclerc was het met hem eens en het viel ook Norris op: "Je auto staat dan inderdaad naar buiten gedraaid". Op het scherm in de cooldown room werden hoogtepunten van de race laten zien en op het foutje van Sergio Pérez, die in Rivazza in de grindbak terechtkwam, werd er vooral met "Oeh" gereageerd.

Norris haakte in op het zien van het foutje en zei tegen Verstappen: "Ik zag iemand voor jou van de baan gaan op de harde band". De Limburger vroeg wie het was, waarop de McLaren-coureur duidelijk maakte dat hij eerst dacht dat het Verstappen had kunnen zijn: "Ik had zoiets van: laat het alsjeblieft Max zijn!" Verstappen kon er wel om lachen, en op het scherm was uiteindelijk te zien dat Norris het had over het momentje van Lewis Hamilton in de Acque Minerali. Leclerc schoot daarna ook in de lach en zei: "Oh, ik dacht dat jij het was, Lando!"

Verder werd nog besproken hoe ze soms tijd wisten te winnen door de DRS te pakken van achterblijvers.

Gerelateerd