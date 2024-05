Max Verstappen heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Ayrton Senna had het record voor de meeste pole positions in handen met acht op een rij, maar Verstappen deelt deze nu met de legendarische Braziliaan.

In tijden heeft Red Bull Racing niet zo'n uitdagend weekend meegemaakt als hier op het Autodromo Internazionale Enzo en Dino Ferrari. Tijdens de vrije trainingen waren er constant problemen met de balans. Hoofdadviseur Helmut Marko liet vanochtend ook weten zich zorgen te maken, want als Verstappen ergens last van heeft, dan moet er echt iets goed mis zijn. De veranderingen aan de afstelling van de RB20 hebben hem uiteindelijk toch nog de pole weten te bezorgen. Hij hield de McLarens af, maar Oscar Piastri en Lando Norris zaten nog wel binnen een tiende van Verstappen. De andere Red Bull van Sergio Pérez bleef steken in Q2.

Grindbak geraakt

"Het was een heel lastig weekend tot nu toe, zelfs vanochtend nog," begon Verstappen tegenover Davide Valsecchi na de kwalificatie. "Ik ben ongelooflijk blij om hier op pole te staan. Ik had het niet verwacht. We hebben wat veranderingen gemaakt voor de kwalificatie en daardoor voelt het wat beter. Ik kon wat harder pushen en dit circuit is fantastisch. Om hier in een kwalificatierondje op de limiet te zitten, dichtbij de grindbak... Ik raakte de grindbak zelfs nog in de laatste bocht. De adrenaline zit hoog."

Eerbetoon aan Senna

"Het is een geweldige start van het seizoen, maar dit is natuurlijk wel speciaal," vervolgde de Limburger die het record van Senna dus evenaart. "Het was dertig jaar geleden dat hij overleed op dit circuit. Ik ben er dus wel blij mee dat ik hier pole heb kunnen halen. Het is een mooi eerbetoon aan hem, een ongelooflijke goede Formule 1-coureur, zeker ook als het ging om de kwalificatie. Geweldige dag voor mij, geweldige dag voor het team."

