Max Verstappen is Lewis Hamilton voorbijgegaan in het lijstje van de atleten die het meeste geld verdienen. De twee F1-rivalen verdienen al jaren tientallen miljoenen euro's en in 2024 was dat geen uitzondering.

Toen Verstappen zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport in 2015, moest hij het doen van een magere €250.000 van Red Bull-zusterteam Toro Rosso. Zijn salaris werd door de energiedrankfabrikant verdubbeld in 2016, het seizoen waarin hij de promotie naar Red Bull Racing kreeg en direct zijn eerste Grand Prix won in Spanje. Een jaar later kreeg de Limburger zijn eerste miljoenencontract. Het ging om precies te zijn om 3 miljoen euro. Voor 2018 werd dit maar liefst 10 miljoen euro. Seizoen na seizoen stapelden de miljoenen zich zo op en in 2023 kreeg Verstappen maar liefst 64 miljoen euro, dankzij een salaris van 41 miljoen en bonussen van 23 miljoen.

Hamilton valt net buiten de top 20

Hamiltons salaris was vorig jaar iets meer dan 50 miljoen euro, maar hij wordt dit jaar voorbijgestoken door Verstappen. De Mercedes-coureur verdient volgens Forbes 57 miljoen Amerikaanse dollar (52,5 miljoen euro) in 2024. Met andere verdiensten is dit goed voor een totaal van 69 miljoen dollar (63,5 miljoen euro). Verstappens salaris is volgens het Amerikaanse magazine gestegen naar 76 miljoen dollar (70 miljoen euro) en met andere verdiensten erbij gaat het om een totaalbedrag van 81 miljoen dollar (74,5 miljoen euro). Ze zijn de enige coureurs in de top 50 van bestbetaalde atleten. Bekende voetballers, basketballers, golfers, footballers, baseballspelers en boksers staan nog boven de twee Formule 1-toppers.

Positie Naam Sport Salaris Andere verdiensten Totaal 1 Cristiano Ronaldo Voetbal $200 miljoen $60 miljoen $260 miljoen 2 Jon Rahm Golf $198 miljoen $20 miljoen $218 miljoen 3 Lionel Messi Voetbal $65 miljoen $70 miljoen $135 miljoen 4 LeBron James Basketbal $48,2 miljoen $80 miljoen $128,2 miljoen 5 Giannis Antetokounmpo Basketbal $46 miljoen $65 miljoen $111 miljoen 6 Kylian Mbappé Voetbal $90 miljoen $20 miljoen $110 miljoen 7 Neymar Voetbal $80 miljoen $28 miljoen $108 miljoen 8 Karim Benzema Voetbal $100 miljoen $6 miljoen $106 miljoen 9 Stephen Curry Basketbal $52 miljoen $50 miljoen $102 miljoen 10 Lamar Jackson Football $98,5 miljoen $2 miljoen $100,5 miljoen 17 Max Verstappen Autosport $76 miljoen $5 miljoen $81 miljoen 21 Lewis Hamilton Autosport $57 miljoen $12 miljoen $69 miljoen

