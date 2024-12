Zoals na ieder Formule 1-seizoen heeft Forbes weer een schatting gemaakt hoeveel de coureurs tijdens het afgelopen jaar hebben verdiend. Het komt niet als een verrassing dat Max Verstappen opnieuw bovenaan staat.

Het 75e seizoen van de koningsklasse zit er na de Grand Prix van Abu Dhabi op, maar niet getreurd, want over iets meer dan twee maanden komen alle teams en coureurs bij elkaar voor het evenement waar alle kleurstellingen worden getoond, alvorens de deelnemers naar Bahrein vertrekken voor de testdagen. En voor we het weten zetten we de wekker voor de seizoensopener in Australië. Het was een spectaculair seizoen die begon met Max Verstappen die domineerde, voordat McLaren, Ferrari en Mercedes het gat dichtten en we veel verschillende winnaars kregen. Lando Norris kon het spannend maken in de strijd om de wereldbeker tot de zeiknatte wedstrijd in Brazilië, waar Verstappen een masterclass neerzette. De Red Bull Racing-coureur sleepte zijn vierde titel binnen in Las Vegas. Het constructeurskampioenschap werd wél in de laatste race beslist, waar McLaren Ferrari versloeg.

Salaris

Dit is, naar schatting, hoeveel de tien best betaalde Formule 1-coureurs hebben verdiend in 2024. Het salaris is hoeveel iemand krijgt ongeacht resultaten. De bonus is hoeveel een coureur heeft gekregen, gebaseerd op bepaalde doelstellingen van het team. Denk daarbij aan overwinningen, podiums of puntenfinishes. McLaren heeft het beter gedaan dan ze zelf hadden verwacht voor aanvang van het seizoen. Norris en ploegmaat Oscar Piastri hebben namelijk de grootste bonussen verdiend. Het hoogste salaris is opnieuw in handen van regerend en viervoudig wereldkampioen Verstappen voor Lewis Hamilton, die tijdens de winterstop de overstap maakt van Mercedes naar Ferrari.

Coureur Team Salaris Bonus Totaal Max Verstappen Red Bull Racing €57.000.000 €14.000.000 €71.000.000 Lewis Hamilton Mercedes €52.000.000 €2.000.000 €54.000.000 Lando Norris McLaren €11.500.000 €22.000.000 €33.500.000 Fernando Alonso Aston Martin €23.000.000 €3.500.000 €26.500.000 Charles Leclerc Ferrari €14.000.000 €11.500.000 €25.500.000 George Russell Mercedes €14.000.000 €7.500.000 €21.500.000 Oscar Piastri McLaren €4.750.000 €16.000.000 €20.750.000 Sergio Pérez Red Bull Racing €11.500.000 €7.000.000 €18.500.000 Carlos Sainz Ferrari €9.500.000 €8.500.000 €18.000.000 Pierre Gasly Alpine €9.500.000 €2.000.000 €11.500.000

