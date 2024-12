Afgelopen zondag wist McLaren voor het eerst sinds 1998 naar de titel te grijpen. Het papaja-oranje team heeft met de MCL38 uiteindelijk de meeste punten gescoord, maar dat levert dan wel weer consequenties op voor het 2025-seizoen. Het inschrijfgeld gaat namelijk omhoog en de renstal van Zak Brown zal zes miljoen dollar moeten gaan betalen.

In Abu Dhabi kon het eigenlijk niet misgaan voor McLaren, dat uiteindelijk met een voorsprong van veertien punten, Ferrari te slim af was. Lando Norris deed lange tijd ook mee voor de wereldtitel voor coureurs, maar die ging in Las Vegas uiteindelijk naar Max Verstappen toe. Komend seizoen gaat het spektakel voor het laatste seizoen beginnen met de huidige wagens en de verwachting is dat de teams komend jaar nóg dichter bij elkaar zullen zitten.

Inschrijfgeld 2025-seizoen

De coureurs moeten ieder jaar hun superlicentiekosten betalen en voor de teams geldt dat elk jaar het bonnetje voor de inschrijfkosten vanuit de FIA wordt verstuurd. McLaren krijgt als constructeurskampioen de hoogste rekening van iets meer dan zes miljoen dollar, Sauber betaalt nog net geen miljoen dollar, zo heeft PlanetF1 berekend.

Constructeur Bedrag in dollars 1. McLaren 6.115.429 2. Ferrari 5.113.151 3. Red Bull Racing 4.684.814 4. Mercedes 3.862.135 5. Aston Martin 1.319.309 6. Alpine 1.122.138 7. Haas 1.074.545 8. RB 992.957 9. Williams 795.786 10. Kick Sauber 707.399

