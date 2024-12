Het Formule 1-seizoen zit erop en dat betekent dat er weer berekend kan worden hoeveel de coureurs voor hun superlicentie af moeten tikken, om volgend jaar ook weer mee te mogen doen. Max Verstappen bespaart een flinke zak geld ten opzichte van 2023.

Om deel te mogen nemen aan de Formule 1, hebben coureurs een superlicentie nodig: een soort verplicht rijbewijs dat laat zien dat een coureur aan alle verplichtingen voldoet, die vereist zijn om uit te komen in de koningsklasse van de autosport. Voor de bestaande Formule 1-coureurs zijn deze vereisten een formaliteit, maar voor rookies of voor coureurs die overkomen vanuit andere raceklassen, blijkt het soms behoorlijk lastig om alle vakjes af te kunnen vinken. Daarnaast is een superlicentie niet goedkoop.

Kosten superlicentie Formule 1

De kosten voor een superlicentie bestaan uit twee delen. Iedere coureur betaalt een basisbedrag, maar als je het jaar ervoor ook uitgekomen bent in de Formule 1, betaal je een extra bedrag per gescoord WK-punt. Voor 2025 is dit basisbedrag volgens Speedcafe 11.453 euro. Per punt komt hier 2.313 euro bovenop. Een jaar eerder was dit een basisbedrag van 10.400 euro en 2.100 euro per punt. Kijkend naar de eindstand van het Formule 1-seizoen van 2024, kan je zo berekenen hoeveel de coureurs af moeten tikken om volgend jaar weer mee te mogen doen.

Max Verstappen het duurst uit

De nieuwelingen zijn zodoende het goedkoopst uit. Jack Doohan, Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto hoeven alle drie alleen het basisbedrag van 11.453 euro te betalen. Max Verstappen eindigde met 437 punten bovenaan het klassement, en is zodoende bij uitstek het meeste geld kwijt voor zijn superlicentie. In 2022 zei hij daar al eens over: "Het bedrag is absurd. Het is niet juist dat we zoveel moeten betalen. In geen enkele andere sport is dat ook zo. En er komen steeds meer races." Verstappen moest voor het seizoen van 2024 1.217.900 euro aftikken, een absoluut recordbedrag.

Kosten superlicentie Formule 1-coureurs 2025

