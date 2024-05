Max Verstappen lijkt het te hebben gehad met het soms geschetste beeld dat de overwinningen Red Bull Racing aan komen waaien en dat het de Nederlander momenteel ontbreekt aan een uitdaging in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen laat weten zelf zijn grootste uitdaging te zijn, en dat hij niet op zoek is naar meer erkenning of waardering voor wat hij en zijn team momenteel presteren op het hoogste niveau van de autosport.

De Formule 1 is neergestreken in Imola, waar aanstaande zondag in de achtertuin van het immens populaire Ferrari de Grand Prix van Emilia-Romagna wordt verreden. Alhoewel de tribunes al vroeg in het weekend rood kleuren, is er ook veel aandacht voor een ander team: Red Bull Racing. Verstappen zag in Miami door een combinatie van factoren de overwinning in rook opgaan, waarna Lando Norris zijn eerste - en volgens Verstappen niet zijn laatste - overwinning in de koningsklasse uit het vuur wist te slepen. In de media wordt sindsdien veel gesproken over of het wellicht waar is, waar veel fans vurig op hopen: dat de Oostenrijkse grootmacht dit jaar minder dominant is dan verwacht. Vanuit de paddock in Imola geeft Verstappen zijn kijk op de zaak.

Geen eenvoudig weekend

Op de vraag of hij onder de Italiaanse zon een eenvoudiger weekend verwacht dan twee weken geleden, vertelt hij tegenover onder andere GPFans: "Ik denk dat het sowieso niet per se eenvoudig is. Het is een behoorlijk gecompliceerd circuit met veel bochten op hoge snelheid. De organisatie heeft een aantal sausage kerbs weggehaald, dus we zullen zien welke invloed dat heeft op het rijden hier. Het weer kan ook een rol spelen. Dus nee, het is geen eenvoudig weekend. We zullen veel verschillende dingen goed moeten uitvoeren."

Het verwijderen van de sausage kerbs, berucht vanwege de schade die ze kunnen aanrichten aan de auto als er overheen gereden wordt, is in ieder geval positief volgens de 26-jarige Limburger: "De laatste keer dat we hier reden kon je niet veel van de kerbs meenemen door de sausages. Nu kan dat misschien meer. Dat is leuker. Het laat het circuit een beetje tot leven komen en het herinnert mij een beetje aan mijn dagen hier in de Formule 3. We zullen zien hoe het gaat. Ik weet niet zeker hoe het gaat met deze lage auto's, maar het zou beter moeten zijn dan de laatste keer dat we hier reden."

Massa's updates in Imola

Red Bull Racing is één van de in totaal acht teams die updates mee hebben gebracht naar het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Een logische beslissing: naast dat het eerste raceweekend op Italiaanse bodem het eerste niet sprintweekend sinds de Grand Prix van China is, is het ook het eerste raceweekend van het jaar op Europese bodem. Om deze reden is het voor de teams logistiek gezien een stuk eenvoudiger om nieuwe onderdelen naar het circuit te laten brengen.

Geen reactie op McLaren

McLaren bracht in Miami ook al updates. De Britse formatie wist een grote stap te zetten, al zal het tijdens het weekend in Imola moeten blijken of er echt een stap richting Red Bull Racing is gezet, of dat de sterke performance van McLaren in Amerika circuit-specifiek was. Het is volgens Verstappen dan ook niet zo dat Red Bull Racing nu updates introduceert, omdat men het gevoel heeft dat er gereageerd moet worden op de concurrentie uit Groot-Brittannië.

"Het is niet reageren, deze dingen [updates] worden ver van tevoren gepland", legt hij uit. "Het zat al in de pijnlijn en je moet vanzelfsprekend blijven pushen, want de teams achter ons komen dichterbij. Dat kon je zien in Miami. Wij deden het niet honderd procent goed en dan staan ze voor ons. We moeten ervoor zorgen dat we niet te veel van die weekenden hebben. "McLaren kwam met een grote update. We zullen hier zien hoe groot die echt was, want het kost altijd wat tijd om het precies goed te doen. Dat wisten we, het zijn kleine details die grote verschillen kunnen maken. Helemaal op een circuit als Miami is alles heel gevoelig."

Geen walk in the park voor Red Bull Racing

Op de vraag of er na afloop van de race in Miami binnen het Red Bull Racing het gevoel heerst dat dit seizoen mogelijk niet zo eenvoudig zal verlopen als dat de eerste vijf races van het jaar het voor deden komen, reageert de in Hasselt geboren coureur enigszins geïrriteerd: "Ik vond het de eerste vijf races al niet zo recht door zee als mensen het doen laten lijken", klinkt het. "Het gaat om de details, daar maak je het verschil mee. Sommige weekenden waren beter dan anderen. Vanaf de start van het seizoen zijn de teams dichterbij dan vorig jaar. Als team hadden we een goede start. We hadden natuurlijk een DNF, maar ik verwacht dat het dit seizoen dichter bij elkaar zal liggen.

Of hij de uitdaging verwelkomd die een dichter bij elkaar komend veld met zich meebrengt? "De buitenwereld wil het altijd laten lijken alsof er geen uitdaging is. Voor mij is er ieder weekend een uitdaging om het meeste eruit te halen. Voor mij is het nooit saai. Ik heb geen ander team of een andere coureur nodig voor een uitdaging. Ik heb altijd een uitdaging aan mijzelf om er het maximale uit te halen. Ik ben niet op zoek naar meer erkenning of waardering voor wat wij doen."

Geschetste beeld rondom Verstappen

Verstappen reed in Miami met wat schade aan zijn vloer, nadat hij een paaltje raakte in een chicane. Ook was hij niet helemaal tevreden met de afstellingen van zijn auto. Op de harde band kon hij - onder andere door bovenstaande factoren - vervolgens niet meekomen met het tempo van Norris in de McLaren. Hierdoor werd het beeld geschetst dat waar de Limburger afgelopen jaar met één hand aan het stuur naar de overwinning reed, nu alles moet kloppen voor Red Bull Racing om als sterkste uit de bus te komen.

De Nederlander ervaart dit anders: "Kwam dat omdat wij alles goed deden of omdat mensen dingen fout deden? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Je moet er ieder weekend bovenop zitten, maar dat is vanzelfsprekend niet altijd het geval. Dat kan niet ieder weekend, dat is onmogelijk. Je probeert altijd zo dicht mogelijk bij perfectie te zitten. Soms pakt dat goed uit, in Miami wat minder. En veel teams voeren verbeteringen door en laten hun auto op die van ons lijken, en dan komen ze dichter bij", besluit hij.

