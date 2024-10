Bijna alle teams hebben in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten onderdelen vervangen. Red Bull Racing had net voor de start ook nog werk aan de winkel aan de RB20 van Max Verstappen.

Red Bull besloot in parc fermé de schroefjes en bouten van de DRS, aan beide kanten, te vernieuwen bij Verstappen. Dat hebben ze uit voorzorg gedaan. Daarnaast krijgt de Limburger ook een gloednieuw stuur. Aangezien je er niet alleen de richting van de auto mee veranderd, maar omdat het ook een complete computer is tegenwoordig, is het natuurlijk cruciaal dat dit onderdeel goed werkt. Voor het verwisselen van deze onderdelen heeft Red Bull goedkeuring van de FIA gekregen en Verstappen krijgt dus geen straf. Wie wel een gridstraf heeft gekregen, is George Russell. Volgens Sky Sports F1-analist zijn 24 fundamentele onderdelen gerepareerd of verwisseld na de crash. Mercedes heeft de parc fermé-regels gebroken en start daarom vanuit de pitstraat.

Ferrari, McLaren en meer aan de bak

Red Bull en Mercedes zijn niet de enige teams die hebben stilgezeten. Ferrari heeft bij Carlos Sainz de beam wing vervangen. Lando Norris heeft van McLaren een nieuwe hefdemper gekregen aan de voorkant evenals een nieuwe pneumatische sensor voor de power unit. Aston Martin heeft bij het rechterachterwiel van Lance Stroll de wielmoer vernieuwd.

Pierre Gasly verraste door in Q3 terechtgekomen en zal vanaf P6 starten. Dat zal hij doen met een nieuwe watertankbevestiging in de verbrandingsmotor. Bij Esteban Ocon is de linkervoorrem aangepakt. Haas heeft bij Nico Hülkenberg een vleugeltje bij de linkerachterrem vervangen, terwijl Williams bij Franco Colapinto druk bezig is geweest met de achterrem aan de andere kant. Valtteri Bottas heeft van Kick Sauber een nieuwe chassis puck gekregen.

