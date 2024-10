Pierre Gasly heeft een boete gekregen van de stewards vanwege een incidentje met Max Verstappen in de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Verenigde Staten. De Red Bull Racing-coureur kan er wel om lachen en zegt een bril te gaan kopen voor de Alpine-monteur.

Verstappen maakt een van zijn betere raceweekenden van de afgelopen tijd mee. Hij stond al sinds de Grand Prix van Spanje niet meer op de hoogste trede van het podium. Zijn RB20 heeft last van balansproblemen, maar de energiedrankfabrikant heeft tijdens de herfststop hard gewerkt om deze proberen op te lossen. Vooralsnog lijkt er verbetering in te zitten. Verstappen was het allersnelst in de sprintkwalificatie op het Circuit of the Americas en ging elke ronde van de Sprint aan de leiding op jacht naar de zege. Hij is twee punten uitgelopen op Lando Norris die genoegen moest nemen met P3 na een late inhaalactie van Carlos Sainz.

Hele grote bril

Verstappen kwalificeerde zich als tweede voor de Grand Prix van zondag. Het scheelde echter weinig of hij had schade opgelopen in Q3. Gasly werd door een van de monteurs van Alpine namelijk naar buiten gestuurd, terwijl Verstappen eraan kwam. De Limburger moest serieus hard in de remmen om een crash te vermijden. Het Franse team heeft een flinke boete gekregen van €5000 voor het overschrijden van artikel 34.14.a van het sportief reglement, een unsafe release dus.

"Ik zag het gebeuren met die monteur", begon Verstappen, hoofdschuddend voor de microfoon van Viaplay. "Hij stuurde hem gewoon naar buiten. Ik ga een bril voor hem kopen - niet voor Pierre, maar voor die monteur." De kampioenschapsleider heeft al een montuur in gedachten. "Een hele grote!", zo sluit hij lachend af.

