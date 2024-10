Olav Mol zag tijdens de Formule 1-sprintrace in de Verenigde Staten hoe de auto van Max Verstappen eindelijk weer deed wat hij wil. De commentator denkt dat ze daarom bij McLaren nog wel even achter hun oren staan te krabben.

Max Verstappen stond maandenlang droog in de Formule 1, maar lijkt op het Circuit of the Americas in de Verenigde Staten zijn mojo weer helemaal terug gevonden te hebben. En dat zal er vooral aan liggen dat zijn auto, de RB20, eindelijk weer eens goed uit de verf komt. De Red Bull Racing-coureur greep op vrijdag pole voor de sprintrace, won op zaterdag vervolgens diezelfde sprintrace en leek in de kwalificatie voor de Grand Prix opnieuw de snelste tijd te gaan klokken, maar moest na een gele vlag door een crash van George Russell uiteindelijk tekenen voor de tweede plaats.

Mol ziet foutloze Verstappen op COTA

"Sprintraces zijn af en toe heel leuk", vertelt Olav Mol bij het Race Café van Ziggo Sport. "Deze was nog leuker dan een hele leuke. Dat is hoe je het wil hebben. Ik zag het tijdens de vrije training ook al: de auto van Max doet weer wat hij ermee wil en dan weet je meteen dat dat een probleem voor Pérez is. Als die Red Bull weer in handen van Verstappen is, is het onmogelijk voor Pérez. Dat is maar weer gebleken."

De commentator vervolgt: "Hij [Verstappen] hoefde zich nergens te corrigeren. Gewoon perfect. In de allerlaatste ronde ging hij nog even zitten en deed hij een 1.37.4, zes tienden sneller dan de snelste raceronde van Norris. Die krabben nog wel even achter hun oren."

‘Dit is hoe je een sprintrace wil hebben’ 🗣️@Olav_Mol heeft genoten van de Sprint 👌#ZiggoSport #F1 #USGP — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) October 19, 2024

