Helmut Marko kan ermee leven als Max Verstappen de rest van het seizoen geen race meer wint, maar wel wereldkampioen wordt. De Red Bull-topman vermoedt echter dat de Nederlander daar zelf anders over denkt.

De laatste Grand Prix-overwinning van Max Verstappen dateert uit juni, toen hij in Barcelona als eerste over de streep kwam. Wat volgende was een lange tijd van droogte, waarin hij vooral de schade in het wereldkampioenschap ten opzichte van Lando Norris - met succes - moet beperken. Afgelopen weekend in de Verenigde Staten kwam Verstappen eindelijk weer eens als eerste over de streep. Dit gebeurde echter op zaterdag in de sprintrace. Tijdens de Grand Prix moest Verstappen tekenen voor een zwaarbevochten derde plaats.

Goed weekend voor Verstappen

Dat zal wellicht echter als een kleine overwinning hebben gevoeld. De drievoudig wereldkampioen eindigde na een ronden lang gevecht namelijk vóór directe concurrent Lando Norris, waardoor Verstappen over het hele weekend vijf punten is uitgelopen op zijn rivaal. Helmut Marko zal het allemaal een zorg zijn of Verstappen in de resterende vijf races nog een keer weet te winnen, zo lang hij maar beslag weet te leggen op het wereldkampioenschap.

Doel is het kampioenschap

"Als je de geschiedenis induikt, dan zijn er ook coureurs kampioen geworden met maar één overwinning", wordt Marko geciteerd door Motorsport.com. "Max staat al op negen. Natuurlijk winnen we liever, maar ons voornaamste doel is het kampioenschap binnenhalen." Of Verstappen daar hetzelfde over denkt? "We hebben het over Max..." klinkt het lachend. "Maar uiteindelijk gaat het om het kampioenschap.

