Helmut Marko is onder de indruk van de performance van Max Verstappen in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Volgens de Red Bull-topman heeft de Nederlander wederom optimaal gepresteerd, met een moeilijke auto.

Max Verstappen heeft afgelopen zondag een zwaar bevochten derde plaats uit het vuur weten te slepen in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen reed ronden lang met het mes tussen de tanden in een poging titelconcurrent Lando Norris achter zich te houden. De McLaren-coureur kwam in de absolute slotfase alsnog langszij, maar deed dit buiten de baan en kreeg daarom een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. Verstappen werd zodoende derde, en is over het hele weekend opnieuw vijf punten uitgelopen op de Brit.

Ongelofelijke rit

"Max heeft wederom optimaal gereden met een moeilijke auto", klinkt het bij Motorsport.com. "Zowel op de medium als de harde banden hadden we het zwaar. We moeten uitzoeken waarom dat was, want we konden niet dezelfde snelheid rijden als in de sprint. Maar Max heeft ongelofelijk gereden, gezien de druk en het feit dat zijn banden min of meer op waren. Hij heeft Lando iets van vijftien ronden lang achter zich gehouden, terwijl de banden van Lando zes ronden jonger waren en we niet de snelheid van een dag eerder hadden."

