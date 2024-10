Helmut Marko is van mening dat Max Verstappen in de Verenigde Staten een "zeer grote stap" richting zijn vierde wereldkampioenschap heeft gezet, ondanks dat de auto van Red Bull Racing op zondag minder competitief was dan gehoopt.

Het raceweekend in de Verenigde Staten was er voor het eerst in maanden weer eentje waar Max Verstappen enigszins met een goed geval op terug zal kunnen kijken. De Nederlander won op zaterdag de sprintrace nadat hij op vrijdag pole position pakte, en was in de kwalificatie voor de Grand Prix eveneens zeer competitief. Door gele vlaggen tijdens zijn laatste run moest hij tekenen voor de tweede stek, maar de eerste startplaats leek in het verschiet te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Belangrijke stap

Tijdens de Grand Prix was de performance van de RB20 echter opnieuw minder competitief dan gehoopt. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz reden in hoog tempo weg bij het veld, terwijl Verstappen in de slotfase van de race alles op alles moest zetten om Lando Norris achter zich te houden. Uiteindelijk lukte dat, en dus is Verstappen over het hele weekend gezien opnieuw vijf punten uitgelopen op de McLaren-coureur. Een belangrijke stap in de jacht op zijn vierde wereldkampioenschap, aldus Helmut Marko.

Vechtende Ferrari's

"Een zeer grote stap", citeert Motorsport.com "Ik moet zeggen dat het team ontzettend goed werk heeft geleverd. In Bakoe hebben we een eerste stap gezet, in Singapore is er opnieuw een stap gezet en hier hebben we nog een stap naar voren gezien. In de sprint en kwalificatie waren we in ieder geval competitief. De Grand Prix was een ander verhaal, al moet ik zeggen dat de sprint mogelijk een andere afloop had gehad, als de auto's van Ferrari niet met elkaar hadden gevochten."

