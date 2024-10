Albers vreest: 'Komt een straf aan voor Verstappen, nu kan het hard gaan'

Max Verstappen liep tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin weliswaar vijf punten uit op Lando Norris in het wereldkampioenschap, maar dat de Nederlander nu zijn vierde titel voor het oprapen heeft liggen, is te veel van het goede. Christijan Albers stelt dat Verstappen nog een straf gaat krijgen.

Menigeen is van mening nu Verstappen afgelopen weekend in Texas twee keer heeft toegeslagen - in de Sprint én de Grand Prix -, de titel een stuk dichterbij is gekomen en de Nederlander eigenlijk niet meer kan ontglippen. Zij zien echter één ding over het hoofd, zo stelt Albers. Verstappen zou namelijk nog een forse straf gaan krijgen, aldus de analist van Viaplay. Volgens de oud-Formule 1-coureur kan dit in combinatie met een crash, een uitvalbeurt of een technisch probleem voor grote problemen zorgen in de titelstrijd. Albers hoopt echter dat het niet zover gaat komen.

Verstappen gaat straf krijgen van FIA

Verstappen werd weliswaar niet gestraft voor het incident met Norris in Austin, maar er staat hem zeer waarschijnlijk wel een andere - veel zwaardere - straf te wachten. De Red Bull-coureur lijkt namelijk niet aan nog een motorwissel te kunnen ontkomen dit seizoen. Dit zou hem flink naar achteren gaan brengen op de grid en daar zou Norris flink van kunnen profiteren. "Verstappen is wel weer vijf punten uitgelopen [in Austin, red.], maar hij moet nog wel ergens een motorwissel doen", zo zegt Albers.

Crash of technisch malheur kan Verstappen in problemen brengen

Alleen een gridstraf zal Verstappen niet direct in grote problemen brengen vanwege zijn ruime voorsprong op Norris in het WK, maar als er vervolgens nog een onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is er wel een probleem. "Als je een keer wordt aangereden, of er is ergens een probleem, en Norris optimaliseert, kan het wel hard gaan, maar laten we hopen van niet", zo waarschuwt Albers. Op dit moment kan Verstappen nog leunen op een voorsprong van 57 punten.

