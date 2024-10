Peter Windsor, voormalig F1-teammanager, is van mening dat McLaren zichzelf lelijk in de vingers heeft gesneden in Austin. Volgens de 72-jarige Brit heeft Lando Norris het aan zijn team te danken dat hij achter Max Verstappen is geëindigd tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Wat betreft het racen op het Circuit of the Americas, is Windsor onder de inruk van wat hij gisteren heeft mogen aanschouwen. Hij wijst daarbij uiteraard direct naar het gevecht tussen Verstappen en Norris, dat rondenlang aanhield. "We zagen dat bijvoorbeeld in bocht 12, waar Lando de DRS had maar niet voorbij kon aan Max, die heel goed was in het remmen en het verdedigen in de laatste vijf, zes ronden", zo begint Windsor zijn analyse op YouTube.

Ging Verstappen wel buiten de baan?

Hij vervolgt: "Hij [Norris, red.] ging buitenom in bocht 12 en Max deed het volledig voorspelbare, namelijk het hele asfalt gebruiken. Daardoor ging Lando van de baan af en kreeg hij daar een straf voor. McLaren zei direct: 'Je zat er voor bij de apex en hij [Verstappen, red.] duwde je naar buiten, jullie gingen er allebei af.' Maar ik zag Verstappen niet echt buiten de baan gaan daar, dus dat is mijn eerste punt. Maar ik denk dat McLaren nog een andere fout maakte richting Lando."

Norris had Verstappen op zeker nog een keer kunnen inhalen

Windsor zag dat McLaren direct duidelijk was naar Norris toe dat hij de gewonnen plek niet terug hoefde te geven, ondanks dat Norris liet weten bereid te zijn dat te doen. En daar sloeg McLaren de plank goed mis, denkt Windsor. "Er gingen sowieso twijfels zijn, er ging sowieso gediscussieerd worden. Lando had een snellere auto, hij had banden die zes ronden jonger waren. Er waren nog een aantal ronden te gaan en hij had de hele tijd DRS. Ze hadden hem moeten zeggen om Verstappen weer voorbij te laten, in plaats van te zeggen dat ze zeiden dat ze er mee bezig waren. Ik weet zeker dat Lando dan alsnog voorbijgegaan was aan Verstappen.”

