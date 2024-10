Verstappen wordt voorgetrokken door FIA insinueert Wolff

Toto Wolff snapt helemaal niets van de straf die Lando Norris ontving voor zijn duel met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-teambaas lijkt zelfs te insinueren dat Verstappen wordt voorgetrokken door de stewards en spreekt van een "vooringenomen besluit" van de wedstrijdleiding.

Norris zette gisteren in de slotfase van de race alles op alles om Verstappen te passeren voor de derde plaats. Het resulteerde in een ware slijtageslag, waarbij de McLaren-coureur constant de aanval zocht en Verstappen zijn schild keer op keer opwierp. Vlak voor het einde ging het bijna mis, toen beide coureurs buiten de baan terechtkwamen. Norris won hierdoor een positie, maar hij was niet in de veronderstelling dat hij iets verkeerds had gedaan. De FIA-stewards in Austin besloten echter anders en gaven Norris een vijf seconden tijdstraf. Hierdoor finishte hij uiteindelijk alsnog achter Verstappen. Wolff snapt hier helemaal niets van.

Wolff spreekt van "vooringenomen besluit" stewards in Austin

McLaren-teambaas Andrea Stella zei eerder al dat Verstappen in Austin tot twee keer toe geprobeerd heeft Norris onreglementair van zich af te houden. De eerste keer was in bocht één bij de start. Ook George Russell zag dit gebeuren en hij vroeg na afloop van de race dan ook aan Wolff over Verstappen een straf had gekregen. "Nee, hij kreeg geen straf. Aan het einde kreeg Lando een penalty omdat hij eraf werd geduwd en via de buitenkant inhaalde. Ik denk een beetje een vooringenomen besluit", zo klonk de reactie van Wolff, die hiermee insinueert dat de stewards niet objectief hebben gehandeld.

Wolff suggereert voortrekken Verstappen en Red Bull door FIA

Later gaat Wolff in gesprek met Sky Sports nog een stapje verder en lijkt hij zelfs te suggereren dat de FIA Verstappen voortrekt en dat Red Bull ten koste van alles moet winnen. "Het is niet consistent", zo foetert Wolff. "Met Valtteri [Bottas, red.] was het niet eens een race. In de Sprint van zaterdag hebben we een paar van die incidenten gezien die precies hetzelfde waren [als tussen Verstappen en Norris, red.] en deze werden niet bestraft. Die straf krijgen is compleet vreemd en bizar. Ik denk dat we weten waarom, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen op televisie."

