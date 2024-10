In het kamp van McLaren zijn ze logischerwijs niet blij met de uitkomst van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Lando Norris leek voor Max Verstappen te finishen op de derde plaats, maar kreeg een vijf seconden tijdstraf waardoor hij toch weer terugviel achter de Red Bull-coureur. Teambaas Andrea Stella begrijpt daar helemaal niets van en is kritisch richting de FIA en Verstappen.

Stella is van mening dat de stewards overhaast hebben gehandeld door Norris in de race zelf al een straf van vijf seconden op te leggen. Omdat het de laatste paar ronden van de race betrof, vindt Stella dat men ook even had kunnen wachten om het voorval vervolgens in alle rust na afloop te bekijken. Daarnaast is de teambaas kritisch op de inconsistentie van de FIA. Volgens hem heeft Verstappen in het verleden meermaals op deze agressieve manier verdedigd, maar weigeren de stewards steeds goed in te grijpen. De teambaas benadrukt echter dat hij Verstappen niet zwart wil maken, maar dat hij de situatie gewoonweg niet begrijpt.

Stella kritisch op Verstappen én FIA in Austin

"Als ik een journalist was, dan zou ik eens de statistieken bij elkaar zoeken waaruit blijkt hoe vaak Max op deze manier verdedigt", zo foetert Stella tegenover de aanwezige media in Austin, Texas. De 53-jarige Italiaan neemt Brazilië 2021 als voorbeeld. "Toen miste Verstappen de apex op heel hoge snelheid. Als je instuurt op Max, dan krijg je een enorme crash. Deze [in Austin, red.] was op een veel lagere snelheid, maar het gaat om het feit dat hij verdedigt door buiten de baan te gaan. Dat kan niet worden toegestaan", zo klinkt het uit de mond van de teambaas.

Norris bij start ook al benadeeld door Verstappen

Tevens wijst Stella naar het feit dat dit niet de eerste keer in de race was dat Verstappen het leven van Norris zuur maakte. "We waren enigszins geïrriteerd door de actie in bocht 1, waar Max niet alleen een positie wint, maar het kostte Lando ook zijn exit en daardoor nog een paar posities. Toch begrepen we hier wel dat de stewards de regel hanteerden van de eerste ronde, want je moet ook respect hebben voor de druk waaronder de stewards werken."