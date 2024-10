De Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin werd een waar spektakelstuk die gewonnen werd door Charles Leclerc. Ferrari domineerde en trok een één-twee over de streep, maar Max Verstappen en Lando Norris waren de sterren van de show. Zij vochten een ware titanenstrijd uit in de slotfase van de wedstrijd.

Norris begon de race in Austin vanaf pole position en kwam op zich goed van z'n plek. Datzelfde gold voor Verstappen, die als tweede was gestart. De twee kregen het echter met elkaar aan de stok in de eerste bocht, waardoor de beide Ferrari's konden profiteren. Leclerc nam de leiding over, terwijl Sainz de aanval opende op Verstappen. Norris zakte in de beginfase terug naar de vierde positie. Vervolgens ging het helemaal mis bij Hamilton in bocht 19. Hij verloor de controle en kwam tot stilstand in het grind. Het leverde een safety car op en de race van Hamilton was per direct ten einde. Verstappen kon deze 'korte pauze' wel even gebruiken, want hij had z'n handen vol aan Sainz tot het moment van de safety car.

Verstappen anticipeert uitstekend op herstart Leclerc

Bij de herstart anticipeerde Verstappen uitstekend, maar uiteindelijk kon hij het tempo van Leclerc toch niet helemaal bijbenen. Daardoor zakte hij wederom terug tot voor de neus van Sainz. Achter de Spanjaard bevonden zich Norris en Piastri, maar zij vormden op dat moment nog geen serieuze bedreiging. Sainz had echter last van een andere dreiging en dat was de geur van benzine in z'n auto, zo liet hij over de boordradio weten. Hij klaagde ook over geen vermogen bij het uitkomen van de bochten. Dit resulteerde er ook in dat hij wat tijd moest toegeven op Verstappen en dus even geen jacht kon maken op de tweede positie.

Gevechten in achterhoede, eerste pitstops bij topteams

Terwijl het voorin iets begon af te koelen, gingen de gevechten achterin wel door. Russell probeerde zich naar voren te knokken en kreeg een vijf seconden tijdstraf voor het buiten de baan dwingen van Bottas. Lawson was ook bezig met z'n weg naar voren en bevond zich halverwege de race al in de top tien. De Aston Martins daarentegen worstelden wederom met hun vorm en leken weinig tempo te hebben. Terwijl Ferrari en Red Bull een pitstop maakten, bleven de beide McLaren's buiten, waardoor Norris tijdelijk aan kop ging. Sainz wist met zijn undercut voorbij te gaan aan Verstappen en lag zodoende virtueel tweede.

Toen Norris eenmaal naar binnen was geweest, kwam hij achter Verstappen terug de baan op. De Brit deed dit wel met versere banden. Hij kwam dan ook vrij snel dichterbij. Pérez zat op zijn beurt te worstelen op plek acht, achter Colapinto die hij maar niet voorbij leek te kunnen komen. Het duurde op nieuwere banden eigenlijk te lang om de Williams te passeren en op te schuiven naar de zevende stek.

Intense titanenstrijd tussen Verstappen en Norris

In de slotfase, de laatste tien ronden, zat Norris in de kofferbak van Verstappen en kon de aanval serieus ingezet worden. En het resulteerde in een heerlijke titatenstrijd, met aanvallen van Norris en verdedigend werk van Verstappen over en weer. Het was werkelijk smullen voor de neutrale kijker. In ronde 52 slaagde Norris er ein-de-lijk in om Verstappen in te halen, maar het ging niet zonder slag of stoot. Verstappen vond dat hij buiten de baan werd geduwd, terwijl ze bij McLaren van mening waren dat Norris er met zijn neus voor zat bij de apex. Het resulteerde in een discussie over de boordradio tussen beide teams. De FIA noteerde het voorval.

Tijdstraf Norris, Verstappen finisht P3, Leclerc wint

Norris kreeg uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden en dat zorgde ervoor dat hij toch nog terugviel achter Verstappen. De Nederlander mocht zich zodoende als nummer drie melden op het podium, achter winnaar Leclerc en nummer twee Sainz. De vierde plek ging naar Norris, gevolgd door Piastri, Russell, Pérez, Hülkenberg, Lawson en Colapinto.

