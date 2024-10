Verstappen op podium na incident met Norris: "Heb mijn mening, maar ga ik niet zeggen"

Max Verstappen (27) wist tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het podium te finishen, nadat hij als tweede aan de wedstrijd was begonnen. Het kwam de Nederlander echter niet aanwaaien, want hij moest er hard voor knokken. Na afloop blikte hij terug op zijn race en op het incident dat hij had met Lando Norris (24).

Verstappen had niet hetzelfde tempo als gisteren tijdens de Sprint en kwam daardoor uiteindelijk onder druk te staan van Norris in de slotfase. Het resulteerde de laatste paar ronden in een waar gevecht, waarbij beide heren het niet schuwde om hard aan te vallen en hard te verdedigen. Verstappen werd uiteindelijk gepasseerd, maar dat ging volgens de stewards niet helemaal volgens het boekje. Norris kreeg een vijf seconden tijdstraf en daardoor kwam Verstappen toch nog op het podium. Na afloop gaf hij zijn visie op het hele gebeuren, maar hield hij zijn mening over Norris voor zich.

Verstappen worstelde tijdens GP Austin

"Voor mij is het een vrij zware wedstrijd, ik had ook niet echt de snelheid om aan te vallen, dus dat was een beetje anders dan gisteren", zo begon Verstappen ten overstaan van Jenson Button, die de gridinterviews deed. "Ik had last van onderstuur en worstelde met het remmen. Dat maakte het verdedigen ook vrij lastig, want iedere keer als ik iemand een beweging zag maken, kon ik niet zo laat remmen. Maar het was een zwaar gevecht natuurlijk [met Norris, red.]. Ik moest hard werken om hem achter mij te houden. Om op het einde dan toch op het podium te staan, is voor ons denk ik een geweldig resultaat."

Verstappen houdt kaken op elkaar over Norris

Wat betreft het gebeuren met Norris, wil Verstappen daar op beeld niet al te veel over kwijt. "Ik heb mijn mening erover [incident met Norris, red.], maar dat ga ik hier niet zeggen. Ik laat het aan de stewards over. Voor ons was het een race waar we veel van hebben geleerd, dus dat gaan we analyseren."

