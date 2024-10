Max Verstappen (27) wist voor Red Bull Racing en zichzelf weer het maximaal aantal haalbare punten bij elkaar te sprokkelen tijdens het Formule 1-weekend in Austin. Tijdens zowel de Sprint als de Grand Prix maximaliseerde Verstappen zijn prestatie op het circuit. "Max is een beetje zoals een eekhoorn", stelt Red Bull-topman Dr. Helmut Marko, doelend op het 'sprokkelen van punten [nootjes]'.

Wederom had hij niet de snelste auto van het weekend, maar toch wist Verstappen uitstekende resultaten te boeken in de VS. Hij stond op pole voor de sprintrace, wist deze Sprint vervolgens te winnen en slaagde er tijdens de Grand Prix in om het podium te bereiken voor Lando Norris. Ferrari ging er met overmacht met een één-twee vandoor in Texas, maar dat zal Verstappen op dit moment een zorg zijn. Het doel is namelijk de wereldtitel, en wat dat betreft hoeft hij maar met één man rekening te houden - en dat is Norris. Meer punten pakken dan de McLaren-coureur is dan ook het voornaamste doel en daar is Verstappen wederom in geslaagd, zo zag ook Marko.

Max Verstappen is een eekhoorn

De laatste weken lag het momentum bij Norris en McLaren, maar in de Verenigde Staten wist Red Bull - met Verstappen voorop - deze trend weer even te doorbreken. Verstappen sprokkelde in de Sprint de benodigde punten bij elkaar en deed dit ook tijdens de Grand Prix. "Max is een beetje zoals een eekhoorn", zo zegt Marko volgens De Telegraaf. "Elk nootje dat ze zien liggen, rapen ze op. Als het om de WK-punten gaat, heeft Max diezelfde filosofie. Hij heeft ervaring en dat hebben wij als team ook." En daar ontbreekt het volgens Marko een beetje aan bij McLaren en Norris. Zij hebben niet de ervaring om het snelste pakket volledig in hun voordeel te benutten.

Gaan fouten McLaren en Norris opbreken?

"In 2009 hadden wij bijvoorbeeld ook de snelste auto en de snelste coureur, maar we wonnen de titel niet. We deden veel dingen verkeerd", zo legt de adviseur uit Graz uit. En dingen fout doen, dat overkomt McLaren en Norris nog wel eens dit seizoen. Of ze dit uiteindelijk op zal breken in de titelstrijd bij de coureurs, weten we over ongeveer twee maanden.