Adrian Newey en het team van Ferrari voeren naar verluidt al vergevorderde gesprekken met elkaar, dat meldt het Italiaanse FormulaPassion.it. op basis van "gekwalificeerde bronnen." De contractvoorwaarden zouden zelfs al klaarliggen.

De toekomst van Adrian Newey bij het team van Red Bull Racing lijkt plots onzeker. Op donderdag bracht het Duitse Auto, Motor und Sport naar buiten dat de topman op ontwikkelingsgebied zich niet langer thuis voelt bij de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez, vanwege de soap rondom teambaas Christian Horner. De 65-jarige Brit zou eind dit jaar bij Red Bull Racing willen vertrekken, waarna de speculatie over waar hij heen zou gaan losbarstte.

Newey al langer in gesprek met Ferrari

Superconsultant

In het geruchtencircuit wordt Newey vooral aan een vertrek naar Ferrari gelinkt. Het Italiaanse Formula Passion meldt dat Ferrari en Newey al enige tijd gesprekken met elkaar voeren, en dat de contractvoorwaarden al klaarliggen. Ook zou het zogeheten 'gardening leave' al onderzocht zijn. Teamleden in de Formule 1 hebben vaak een clausule in hun contract staan, waarmee ze na vertrek niet direct bij een concurrent aan de slag mogen. Bij Newey is dit naar verluidt een periode van twaalf maanden.

Volgens de site probeert Ferrari Newey te overtuigen naar Maranello te komen, door hem een rol aan te bieden als technisch supervisor of superconsultant, waarmee hij alle mogelijke vrijheid zou krijgen om zijn "briljante creativiteit" de vrije loop te laten en zo de te verslaan. Of Newey inderdaad overweegt bij Red Bull Racing te vertrekken, zal in de nabije toekomst ongetwijfeld duidelijk worden.

