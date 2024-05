Hoewel er toch flink wat geruchten zijn die wijzen naar een mogelijk Italiaans avontuur voor Red Bull-ontwerper Adrian Newey, is Formule 1-commentator Olav Mol er zeker van dat de 65-jarige Brit 'gewoon' met pensioen gaat.

Newey kondigde vorige week zijn afscheid aan bij Red Bull Racing, na negentien jaar trouwe dienst. In het verleden heeft de Brit laten optekenen dat hij nog weleens met Lewis Hamilton, maar ook met Fernando Alonso had willen werken. Daarbij kwam ook Ferrari ter sprake en vertelde Newey dat hij baalt dat die transfer er nooit is gekomen. Met het plotselinge vertrek is de geruchtenmolen natuurlijk ook op volle toeren gekomen en dus wordt er constant gesproken over een mogelijke overstap naar Ferrari, maar dat zie Mol bij de nabeschouwing op de race in Miami in het Race Café niet gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

'Newey gaat niet naar Ferrari'

Lando Norris wist zijn eerste overwinning te pakken in Miami en de tafelgasten blikken terug op een opmerking van Zak Brown. De Amerikaan vertelde dat McLaren Newey niet nodig zou hebben, want hij is tevreden met het huidige technische team. "Je gaat lekker 'nee' zeggen als hij op de deur klopt, dat vind ik zo'n gelul", zo reageert Mol. "Welk team zou, als Newey op de deur klopt zeggen: nee jou hebben we niet nodig. Dat gaat niet gebeuren en hij gaat sowieso niet naar Ferrari, daar steek ik mijn hand voor in het vuur."

'Kan daar alleen maar op zijn bek gaan'

Daarvoor wijst Mol simpelweg naar de eigen verklaring van Newey: "Ik denk dat hij helemaal nokt. Als je leest wat hij zegt. Hij kan bij Ferrari alleen maar op zijn bek gaan. Als het daar niet lukt, dan heeft hij alles.. [Dat] gaat hij niet doen." Toch lijken er volgens diverse media gesprekken te zijn geweest tussen het Italiaanse team en Newey, maar dat gelooft Mol simpelweg niet. "Alles wat hij roept: boot, vrouw, camper, rust en moe, dat is alles wat hij roept. Nee, die gaat bij Ferrari aan de slag", zo sluit Mol sarcastisch af.

