Adrian Newey vertrekt na dit seizoen bij het team van Red Bull Racing, al heeft hij tot het einde van zijn contract nog wel verplichtingen met het Hypercar RB17-project. Christian Horner laat weten dat de topontwerper in ieder geval niet meer aanschuift bij belangrijke meetings van het team.

De kogel is sinds vorige week eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Het is nu voornamelijk de vraag waar de toekomst van Newey gaat liggen. Er wordt gesproken over teams als Aston Martin, Ferrari, McLaren en Williams. Ondertussen zou het ook gewoon kunnen zijn dat Newey - gezien zijn hogere leeftijd - de koningsklasse vaarwel zegt. Mocht Newey wél bij een nieuw team aan de slag willen, heeft hij in ieder geval geen toegang meer tot belangrijke Red Bull-data, zo blijkt uit woorden van Horner. "Adrian zijn focus ligt nu volledig op de RB17. Hij heeft bij geen enkele briefing gezeten tijdens dit weekend, behalve de strategie van de race", zo citeert PlanetF1 de teambaas.

De Britse teambaas vervolgt: "Hij heeft geen toeging meer tot onze data, hij tekent geen onderdelen en zijn focus ligt op de RB17 tot het einde van zijn contract. Tijdens sommige races zal hij aanwezig zijn tussen nu en het einde van het jaar, vooral wanneer we RB17-klanten hebben." Hij krijgt ten slotte de vraag of hij bang is dat Newey naar een ander team gaat: "Ik denk dat Adrian wat tijd weg gaat van de Formule 1. Op 65-jarige leeftijd kun je hem dat niet kwalijk nemen. Dat recht heeft hij verdiend. Hij kiest wat hij hierna gaat doen. Het is zijn keuze", besluit de Brit.

