Martin Brundle vertelt dat het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing niet enkel is gebaseerd op de recente onrust binnen het team, maar dat de 65-jarige topontwerper al langer speelde met de gedachte om wat anders te gaan doen.

Adrian Newey heeft zijn ontslag ingediend bij Red Bull Racing en vertrekt in het eerste kwart van 2025 officieel bij het team. Tot die tijd zal de meesterontwerper zich bezighouden met het afronden van de RB17: de eerste hypercar van Red Bull. De 65-jarige Brit werkt - ondaks dat hij tijdens een aantal raceweekenden nog wel aanwezig zal zijn - per direct officieel gezien niet meer voor het Formule 1-team, en dat betekent dat zijn verplichte verlof van twaalf maanden voordat hij bij een concurrent aan de slag kan, al loopt.

Toekomst Newey

Of hij zich volgend jaar bij een ander Formule 1-team zal voegen of dat hij de koningsklasse vaarwel zegt, is nog onbekend. Martin Brundle meent in ieder geval te weten dat het vertrek van de Brit niet enkel komt door de onrust binnen Red Bull Racing: "Ik ken Adrian behoorlijk goed en deze zet speelde al een tijdje in zijn gedachten", klinkt het namens Sky Sports F1. "Een paar jaar terug was het al bijna gebeurd, en hij is vanzelfsprekend al tientallen jaren door andere teams benaderd vanwege zijn successen."

Reden achter vertrek

De verslaggever en voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Als hij zich bij een team voegt, beginnen ze vrij snel wereldkampioenschappen te winnen. Dat is gewoon een feit. Ik denk niet dat het alleen gaat om wat er eerder in het seizoen binnen Red Bull is gebeurd, er spelen meerdere factoren. Dit zat al een hele lange tijd in zijn hoofd. Hij werkt 150 dagen per jaar voor Red Bull. Adrian is met zijn gedachten ergens anders: hypercars, Americas Cup-boten, hij heeft zelf een aantal prachtige raceauto's waar hij graag mee rijdt. Adrian heeft hier al een tijdje naartoe gewerkt."

