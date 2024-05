Adrian Newey vertrekt na het raceweekend in Miami bij het Formule 1-team van Red Bull Racing. Toen de topontwerper zijn beslissing kenbaar maakte, ging Max Verstappen met hem in gesprek. De Nederlander had liever gezien dat Newey was gebleven en heeft dat ook aan hem duidelijk gemaakt. "Dat heb ik ook gezegd tegen Adrian", zo vertelt Verstappen.

Jarenlang was Newey het grote brein achter de diverse succesvolle auto's van Red Bull Racing, maar aan dit tijdperk komt morgen een einde. Newey is nog aanwezig in Miami, maar zal vanaf morgen al zijn Formule 1-gerelateerde taken neerleggen. Hij blijft nog wel actief voor het merk van Red Bull, maar zal zich met andere projecten gaan bezighouden, alvorens hij na dit jaar definitief vertrekt. Toen de Brit zijn vertrek intern kenbaar maakte, ging Verstappen met hem in gesprek. De twee heren hebben een goede onderlinge relatie en Verstappen had eigenlijk graag gezien dat Newey aan boord was gebleven. De Limburger zegt Newey niets kwalijk te nemen met betrekking tot zijn beslissing, maar stelt wel dat hij het zelf graag anders had gezien.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull-CEO Mintzlaff haalt uit naar Wolff: 'Verstappen? Focus je op je eigen problemen'Lees meer

Verstappen wilde dat Newey zou blijven

In gesprek met Newey heeft Verstappen hem duidelijk gemaakt dat hij graag had gezien dat de ontwerper was gebleven. "Ik had natuurlijk liever gehad dat Adrian was gebleven. En dat heb ik ook gezegd tegen Adrian", zo vertelt Verstappen in Miami bij de microfoon van Sky Sports. Newey voelde zich niet meer helemaal op z'n gemak bij Red Bull en Verstappen kan begrijpen dat de Brit daarom andere keuzes heeft gemaakt. "Heel belangrijk dat je aan jezelf denkt en dat je de juiste beslissing neemt voor jezelf en je gezin", zo zei Verstappen, die benadrukt het Newey niet kwalijk te nemen dat hij vertrekt.

Verstappen neemt Newey niets kwalijk

"Ik neem het hem ook niet kwalijk. Als iemand weg wil, ga je andere doelen of dingen in het leven nastreven. Dus dat is helemaal prima", aldus Verstappen, die ook weet dat het vertrek van Newey niet per se ideaal is voor de stabiliteit binnen Red Bull Racing. Maar als de rust intern bewaard wordt, maakt hij zich over z'n eigen toekomst nog niet al te druk: "Zolang de omgeving goed is en we de snelste auto hebben, is het vrij eenvoudig."

Gerelateerd