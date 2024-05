Max Verstappen maakte al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Formule 1, maar sindsdien heeft de FIA de reglementen aangepast. Door deze Verstappen-regel heeft een team nu een speciale vrijstelling moeten aanvragen. De Limburger is zelf geen fan van zijn 'eigen' regel.

Verstappen sleepte het ene na het andere kampioenschap binnen in het karten en maakte in 2014 de stap omhoog naar de autosport. Hij kroop direct achter het stuur van een Formule 3-auto in het Europese kampioenschap. Het hoogtepunt van het seizoen was zes races op rij winnen, waarvan drie op Spa-Francorchamps en drie op de Norisring. Helmut Marko belde direct Jos Verstappen op en niet veel later werd Max officieel een Red Bull-junior en kreeg hij een Formule 1-contract aangeboden bij Toro Rosso voor 2015. Met zijn zeventien jaar en vijf en een halve maand verreed hij zijn eerste Grand Prix in Australië.

Andrea Kimi Antonelli

De FIA introduceerde vervolgens het superlicentiesysteem. Niet alleen ging de leeftijdsgrens om in de Formule 1 te mogen rijden omhoog naar achttien, maar je moest ook genoeg superlicentiepunten halen om een 'Formule 1-rijbewijs' te krijgen. Een coureur moet minimaal 40 punten hebben om een superlicentie te krijgen. De internationale autosportbond wilde, ondanks dat Verstappen al gauw liet zien F1-waardig te zijn, op die manier coureurs tegenhouden die het niet verdienden om in de koningsklasse te komen.

Geruchten doen nu de ronde dat Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna zal instappen bij Williams als vervanger van Logan Sargeant. De FIA bevestigde in Miami dat een team vrijstelling van de Verstappen-regel heeft aangevraagd, al werd niet bekendgemaakt om welk team het gaat. Antonelli heeft wel genoeg superlicentiepunten, maar wordt pas achttien op 25 augustus.

Verstappen is geen fan van de regel die naar hem is vernoemd. "Ja, die regel kwam door mij, maar uiteindelijk stopt het niet waar het voor bedoeld was. Het is niet iets specifiek tegen hem, maar in sommige gevallen kan het er natuurlijk wel voor zorgen dat talent uit de Formule 1 wordt gehouden. Kijk, als iemand zeventien of achttien is en 20 [superlicentie]punten heeft, maar hij is erg snel, waarom mag hij dan niet de Formule 1 in? Ze moeten eerst die 40 punten pakken. Daar ben ik geen fan van, van dat hele systeem niet, maar uiteindelijk moet de FIA denken dat het oké is. Ik heb het echter liever niet," zo sprak de Red Bull-coureur tegenover de aanwezige media in Miami. Hij was eerder al op kritisch op het superlicentiesysteem toen de Amerikaanse IndyCar-coureur Colton Herta geen kans kreeg om zijn F1-debuut te maken. Lees daar hier meer over.

