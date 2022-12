Vincent Bruins

Zaterdag 17 december 2022 20:46

Max Verstappen bekritiseert het systeem waarbij opkomende coureurs punten op hun superlicentie moeten verzamelen om in de Formule 1 te mogen rijden. Volgens de Nederlander zijn er genoeg talenten waarvoor het niet nodig is dat ze hun tijd verdoen in juniorkampioenschappen.

Colton Herta werd eerder dit jaar afgewezen door de FIA. De Amerikaan had niet genoeg punten op zijn superlicentie om in de Formule 1 te mogen rijden en dus kon hij geen contract tekenen bij AlphaTauri. Herta heeft zeven races in de IndyCar Series gewonnen in de afgelopen vier seizoenen en werd derde, zevende en tiende in de eindstand vanaf 2020 en dat was niet genoeg om aan de vereiste 40 punten te komen.

Grote talenten

"De regels werden ingesteld, nadat ik al mijn intrede had gemaakt in de Formule 1, toen ik 17 jaar oud was," vertelde Verstappen tegenover de Amerikaanse tv-zender NBC. "Ik denk dat in het verleden er allerlei zeer goede coureurs de Formule 1 niet behaald zouden hebben [als superlicentiepunten toen al bestonden]. Op die manier is het wel een lastig onderwerp en ik ben het er ook niet altijd mee eens. Er zijn coureurs waarvoor het wel nodig is dat ze een aantal jaren extra [in lagere kampioenschappen racen], maar je hebt ook een aantal grote talenten die niet hun tijd zouden moeten verdoen door drie of vier jaar in juniorklasses te rijden om die punten te verzamelen. Dus ja, het is moeilijk. Voor sommigen werkt het, voor sommigen niet. Het is natuurlijk pijnlijk, als de kans om in de Formule 1 te rijden van je wordt afgenomen door die punten."

Herta

"Ja zeker," antwoordde de Red Bull Racing-coureur op de vraag of hij Herta graag in de Formule 1 had gezien. "Maar het gaat niet alleen om Colton. Er zijn zoveel talenten in de autosport, en daar hoort Colton ook bij, en ik vind dat hij het geweldig doet in IndyCar. Wie weet, misschien als hij het kampioenschap wint in IndyCar dat veel deuren dan voor hem opengaan, misschien zelfs wel in de Formule 1."