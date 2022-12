Vincent Bruins

Zaterdag 17 december 2022 20:08

Nyck de Vries zal volgend jaar zijn debuut maken in de Formule 1. De Nederlander kreeg eerder deze week de kans om nog meer kilometers te maken ter voorbereiding op het seizoen van 2023.

De Vries werd afgelopen oktober aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri vanaf volgend jaar. Hij mocht in de testdagen na de Grand Prix van Abu Dhabi in november voor het eerst instappen in de AT03-bolide van het Italiaanse team. Nu in december ging de coureur uit Uitwellingerga aan de slag in Portugal.

Artikel gaat verder onder video

Portimão

De Vries kroop achter het stuur van zijn AlphaTauri deze week voor een test met regenbanden van Pirelli. Dat gebeurde op het circuit van Portimão in de Algarve wat in 2020 en 2021 de gastheer was van de Portugese Grand Prix. Daar wist hij wederom veel waardevolle kilometers te maken. Ook Tsunoda kwam in actie in de laatste test voor AlphaTauri en Pirelli van 2022. Op 3 februari zullen ze weer testen met de regenbanden, maar dan op het circuit van Paul Ricard. Mercedes zal de dagen daarvoor ook Pirelli's testen op de baan in Zuid-Frankrijk, maar dan met droogweerbanden.

OOK INTERESSANT: Nyck de Vries kiest officieel startnummer voor Formule 1-carrière

Filmpje

Hier is Nyck de Vries te zien in de AlphaTauri AT03 op het natte Autódromo Internacional do Algarve door bochten 11 en 12.