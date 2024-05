De power unit-afdeling van Honda zal vanaf 2026 krachtbronnen leveren aan Aston Martin na een succesvolle samenwerking met Red Bull Racing en diens zusterteam VCARB. Koji Watanabe heeft duidelijk gemaakt Yuki Tsunoda verder te willen steun en hoopt dat er plek is bij Aston Martin of bij Red Bull, ook al stapt de energiedrankfabrikant over op Ford.

Honda maakte in 2015 na zeven jaar een rentree in de Formule 1 met McLaren, maar dit wierp haar vruchten niet af. Naar verluidt moest de Japanse autogigant de power unit aanpassen aan de formaten van de McLaren-bolide en na drie podiumloze seizoenen was het genoeg geweest. Red Bull sloot een deal met Honda voor VCARB (toen Toro Rosso) vanaf 2018 en voor Red Bull Racing vanaf 2019. Honda zou meer vrijheid krijgen in het ontwerp van de krachtbron en Red Bull zou de auto eromheen bouwen. Verstappen heeft sinds 2021 de rijderskampioenschappen gewonnen en Red Bull sinds 2022 de constructeurskampioenschappen en ook nu gaan ze aan de leiding in de tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda tevreden over ontwikkeling 2026-motor: "Alles verloopt volgens plan"

Promotie naar Red Bull

Red Bull is echter een nieuwe samenwerking aangegaan met de Ford Motor Company, aangezien Honda twijfelde aan haar toekomst in de koningsklasse. Uiteindelijk besloten ze toch om verder te gaan, maar dan met een ander team, en dus zal de Honda-power unit een nieuw thuis vinden bij Aston Martin vanaf 2026. Watanabe, de CEO van de Honda Racing Corporation (HRC), steunt Tsunoda al sinds hij in de Japanse Formule 4 reed en hoopt dat vanaf 2026 voort te kunnen zetten, of dat nou bij Red Bull is of bij Aston Martin. "Volgens mij zou het een heel mooi verhaal zijn als Tsunoda eerst zo'n actieve rol zou spelen bij RB voor een promotie naar Red Bull. Zelfs wanneer wij al vertrokken zijn, zouden we een oogje in het zeil willen houden, terwijl hij naar topteams gaat."

OOK INTERESSANT: Alonso's 'GP2-engine'-opmerking was geen belemmering voor Honda

Tsunoda opvolger van Stroll

"Tsunoda is geslaagd aan de Honda Racing-school, dus daarom is het vanuit het oogpunt van de HRC onze droom dat HRC-studenten topcoureurs kunnen worden. Het is dus heel belangrijk dat Yuki een topcoureur wordt in de Formule 1," vervolgde Watanabe tegenover Autosport. Naast een promotie naar Red Bull of blijven bij VCARB is een overstap naar Aston Martin samen met Honda niet uitgesloten. Fernando Alonso kondigde eerder dit jaar een contractverlenging tot en met 2026 aan, maar de inhoud van het contract van Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, is niet bekend. "We weten nog steeds niet wat de rijdersbezetting bij Aston Martin zal zijn. Alonso is al wel bevestigd, maar ik heb nog niet gehoord dat Stroll bevestigd is. Ik denk niet dat er nul procent kans is dat het gebeurt, dus ik denk dat daar wel kansen liggen," zo doelde Watanabe op Tsunoda als opvolger van Stroll.

Gerelateerd