De vertrekkende motorpartner van Red Bull Racing, Honda, is ook al druk bezig met de 2026-power unit. In gesprek met Motorsport.com legt Koji Watanabe uit hoe het merk ervoor staat en onthult de Japanner dat het vooral bezig is met de elektrische componenten. Met de verbrandingsmotor zou het namelijk wel goed zitten.

Honda sluit in 2026 aan bij het team van Aston Martin. De renstal uit Silverstone heeft zich daardoor verzekerd van een sterke motorpartner, de Japanners hebben namelijk sinds 2022 de krachtigste power unit in bezit. Wel veranderen de regels omtrent de power units van het nieuwe motorreglement en het vermogen moet straks voor vijftig procent uit de elektrische motor gaan komen. Het merk heeft momenteel de krachtige motor in de Racing Bulls, maar ook in de Red Bulls liggen en dus gaat de volle focus naar het elektrische gedeelte.

Alles loopt op schema voor Honda

"Tot nu toe verloopt alles volgens plan. We kunnen natuurlijk niet al te veel in de details treden, maar alles is in lijn met onze eigen verwachtingen", zo legt Watanabe kort maar krachtig uit over de stand van zaken. De president van HRC onthult dat de focus vooral op de elektrische motor ligt. "We focussen ons in eerste instantie op de elektrische kant van de motor, dus onze focus ligt nu vooral op de elektrische motoronderdelen en op de batterij. Dit werk verloopt volledig in lijn met onze eigen doelstellingen." Ook wordt er gewerkt aan de verbrandingsmotor, maar dit ligt momenteel wel op een iets lager pitje. "Parallel daaraan ontwikkelen we natuurlijk de interne verbrandingsmotor, maar in deze fase is dat nog geen V6. Het gaat nu nog om een enkele cilinder."

Red Bull Powertrains moet aan de bak

Voor Red Bull Racing is het een heel ander verhaal. Zo neemt Ford de elektrische kant voor haar rekening, het Amerikaanse merk heeft daar overigens veel expertise in. Daarnaast is Red Bull Powertrains ook bezig met het ontwikkelen van een verbrandingsmotor, iets wat het team nog niet eerder heeft gedaan. Wel heeft de renstal uit Milton Keynes veel knappe koppen binnengehaald. Één van die mensen is voormalig Mercedes-kopstuk Ben Hodgkinson. De Brit was één van de technici die verantwoordelijk was voor de 'raketmotor' waar Mercedes vanaf 2014 furore mee wist te maken.

