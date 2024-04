Het Japanse Honda kondigde in 2021 aan dat het aan het einde van dat seizoen afscheid zou nemen van de koningsklasse. Juist dat jaar werd de samenwerking met Red Bull Racing omgezet in kampioenschapsgoud met Max Verstappen. HRC-president Koji Watanabe legt bij Motorsport.com uit dat die keuze uiteindelijk nog flink wat gevolgen had.

Honda keerde in 2015 terug in de koningsklasse bij het team van McLaren. Die samenwerking was allesbehalve succesvol, want het team zou tot en met 2017 geplaagd worden door diverse betrouwbaarheidsproblemen, maar ook een tekortkoming van vermogen. Uiteindelijk gingen de twee partijen uit elkaar en Red Bull besloot het merk een kans te geven bij haar zusterteam. In 2019 werd de Red Bull ook voorzien van Honda-krachtbronnen en inmiddels is de samenwerking uiterst succesvol te noemen.

Honda draait keuze terug

Toch koos Honda ervoor om in 2021 de Formule 1 vaarwel te zeggen met als argument de elektrificatie. Het merk zou zich vooral willen gaan richten op haar eigen afdelingen, in plaats van geld uitgeven aan de hoogste klassen van de autosport. Red Bull Racing moest daarom ook een alternatief bedenken en om niet weer afhankelijk te zijn van een motorleverancier, richtte het daarom haar eigen power unit-afdeling op genaamd: Red Bull Powertrains. Honda besloot echter de keuze terug te draaien, maar inmiddels was er bij Red Bull geen plek meer voor een samenwerking, Ford was immers al vastgelegd.

Personeel is vervlogen

Honda gaat daarom vanaf 2026 de power units bij Aston Martin verzorgen en Watanabe legt uit dat het project op schema ligt, maar dat de keuze voor het afscheid in de Formule 1, het merk nog even heeft achtervolgd. "Toen we aankondigden dat we onze F1-activiteiten zouden stoppen, hebben de meeste engineers de F1-afdeling verlaten. Alle belangrijke engineers zijn naar andere projecten gegaan, waaronder Honda Mobility. Daardoor hebben we al deze posities weer opnieuw moeten invullen, al gaat dat niet volledig om dezelfde mensen. Sommige mensen zijn nog wel hetzelfde, maar voor andere posities was het iets moeilijker. Het heeft in ieder geval een beetje tijd nodig", aldus Watanabe.