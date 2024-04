Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer geeft in zijn column voor Formula1.com aan dat hij begrijpt dat Lando Norris een langer verblijf bij McLaren kiest, boven een avontuur bij Red Bull Racing. Volgens de Brit heeft het niets te maken met angst voor Max Verstappen, maar is het eerder gebaseerd op loyaliteit.

Voor het zitje naast de Nederlander bij het Oostenrijkse team zijn er inmiddels al diverse namen genoemd. Zo is het nog altijd Sergio Pérez die het stoeltje naast Verstappen mag invullen, maar de namen van Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Alexander Albon zijn eerder ook al voorbijgekomen. Toch leek Red Bull Racing zeer gecharmeerd te zijn van Norris. Ondanks de interesse van het Oostenrijkse team en ook Mercedes, koos Norris er in januari voor om zijn contract bij McLaren te verlengen en Palmer verdedigt die keuze.

Interessant keuze

De analist van F1TV schrijft: "Hij heeft in de winter zijn toekomst aan McLaren verbonden, wat een interessante keuze is gezien de onrust op de rijdersmarkt op dit moment." Dat Norris voor McLaren kiest, getuigt wel van loyaliteit. Bovendien is de 24-jarige coureur op dit moment de kopman van het oranje team en bij elke andere renstal begint hij weer op nul. "Met open plaatsen bij zowel Red Bull als Mercedes zal de tijd leren of dat de slimste zet is, maar met de manier waarop McLaren zich nu verbetert, zijn er op de korte termijn niet veel betere plaatsen om te zijn."

'Verstappen vernietigde Gasly, Albon en Pérez

Palmer ziet Verstappen dan ook op eenzame hoogte staan en wijst naar de gevaren als teamgenoot van de Nederlander. "Hoe verleidelijk een stoeltje bij Red Bull ook zou zijn, de manier waarop Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Perez zijn vernietigd door Verstappen zou iedereen twee keer doen nadenken om zich aan te sluiten bij een team dat zo verzinkt rond een superster." Norris zelf gaf na het tekenen van zijn contractverlenging aan dat hij het graag opneemt tegen Verstappen, maar dat overstappen naar Red Bull Racing 'geen slimme zet' is.

