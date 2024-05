Max Verstappen kwam voor de tweede keer dit seizoen niet als winnaar over de streep. Het was Lando Norris die in de Grand Prix van Miami zijn eerste F1-zege pakte na het profiteren van een Safety Car. Verstappen denkt echter dat hijzelf ook zonder Safety Car misschien niet gewonnen zou hebben.

Verstappen kwam prima weg bij de start op het Miami International Autodrome. Oscar Piastri schoof op naar de tweede positie voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, nadat een te laat remmende Sergio Pérez zorgde voor een rommelige eerste bocht. De Limburger kon niet echt wegrijden van de Australiër en zijn voorsprong werd niet groter dan zo'n vier seconden. Norris vocht ondertussen eerst rond de vijfde plek met onder andere Pérez, maar koos ervoor om als laatste naar binnen te gaan. Zelfs op oude mediums wist de McLaren-coureur het tempo op te voeren. Norris bleef aan de leiding dankzij een gratis pitstop tijdens de Safety Car voor de crash van Logan Sargeant en bouwde na de herstart een voorsprong op op jacht naar de overwinning.

Krankzinnige pace

"Ik zag hem niet echt op het begin, aangezien ik meer gefocust was op Oscar achter me en de Ferrari's," begon Verstappen over Norris bij de persconferenties in Miami. "Maar toen stopte ik en hoorde ik de pace die hij reed op gebruikte mediums. Ik had zoiets van: 'Dat is krankzinnig'. Ik bedoel, ik had dat zelf nooit kunnen doen. Dus ik wist dat, zelfs als er geen Safety Car was geweest, dat wanneer hij op versere bandjes naar buiten zou komen, ik heel hard had moeten pushen om hem achter me te houden. Zelfs met de Safety Car hadden we kansen om te winnen vandaag, maar we waren na de Safety Car duidelijk niet snel genoeg."

Harde band rampzalig

"Het was behoorlijk slecht," vervolgde de kampioenschapsleider over hoe de RB20 van Red Bull presteerde in Miami. "Het gehele weekend voelde ik me er nooit echt comfortabel mee. Ik denk dat het nog oké was op de mediums, maar op de harde band was het echt een ramp. Ik heb het dan over weinig grip en een erg lastige balans in de bochten op lage snelheid. Ik kon eigenlijk niet leunen op de achterkant door de hogesnelheidsbochten vanwege het vele onderstuur."

